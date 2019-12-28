Turizme yılbaşı dopingi

Kârlı bir yaz sezonunu geride bırakan turizmci, yılbaşının etkisiyle yoğun günler geçiriyor. Batı’dan Doğu’ya tüm turizm merkezleri, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Marmara’da Uludağ, Akdeniz’de Belek, Side, Alanya, Kemer, Ege’de Muğla, İç Anadolu’da Kapadokya ve Erciyes, Doğu Anadolu’da ise Palandöken ve Sarıkamış’ta oteller neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştı. Kentlerde 2020 hazırlıkları kapsamında caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.

SANATÇILI OTELLER ERKEN DOLDU

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, yılbaşı hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Avrupa ülkelerinden ve Rusya'dan ciddi rezervasyon aldıklarını belirten Atmaca, yerli misafirde de yoğunluk yaşandığını bildirdi. Özellikle sanatçılı programların hazırlandığı otellere Türk misafirlerin daha fazla ilgi gösterdiğine işaret eden Atmaca, “Rezervasyonlara kasım başında başlamıştık. Çok az yer kaldı. Popüler sanatçıların çıktığı otellerimizde hiç yer yok” dedi.

ANTALYA YILI ZİRVEDE KAPATACAK

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan turizm kenti Antalya, 2019 yılını rekorlarla kapatacak. Kente gelen turist sayısı 14 milyon 856 bin 153 olarak kayıtlara geçerken, Ocak-Kasım döneminde gelen turistlerin milliyetlere göre dağılımında ise ilk sırada 5 milyon 406 bin 353 rakamıyla Ruslar yer aldı.