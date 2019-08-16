Turizme bayram dopingi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Çanakkale'den Antalya’ya uzanan sahil şeridinde adeta turist akını yaşandı. Serin suları, ince kumu ve güneşin yanında kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Ege ve Akdeniz, bayram tatilinde vatandaşların ilk tercihleri arasında yer aldı.

Ege ve Akdeniz’e akın

Ege’de Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Didim, Marmaris, Bodrum; Akdeniz’de Fethiye, Kaş, Kemer, Alanya gibi popüler turizm destinasyonları tatilcilerin ilk seçenekleri oldu. Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinde yaşanan yoğunluğun etkisiyle söz konusu bölgelerde yer alan otellerde de doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı.

Konaklama merkezleri doldu

Bayram tatilinde tüm otellerin yüzde 100 dolu olduğunu belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, 450 bin civarında konaklama yapıldığını söyledi. Yılın son uzun tatiline tüketicinin ilgi gösterdiğini belirten Atmaca, şunları kaydetti: “Ülke genelinde iyi bir Kurban Bayramı geçirdik. Türkiye genelinde 5.5 milyon kişinin kendi şehirlerine, 4.5 milyonun da sahil kesimine seyahat etmesini öngörüyorduk. Aldığımız son verilere göre, Kurban Bayramı'nda 10 milyon kişi seyahat etti, 35 milyar liralık ekonomik gösterge ortaya çıktı. Bu da bizi mutlu etti.”

Mavi turlar full çekti

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, bayram tatilinde bütün teknelerin her gün turlara tam dolulukla çıktığını ifade etti. Marmaris'te günlük 15 bin tatilcinin teknelerle tura çıktığına değinen Bağlı, “Guletler ise mavi turlarda günlük 5 bin tatilciyi koylara taşıdı. Bayram tatili boyunca her gün yaklaşık 20 bin tatilci mavi tur keyfi yaşadı” diye konuştu.

Nüfusunu 25'e katladı

Nüfusu 4 bin olan Muğla'nın Ula ilçesinde de bayram tatilinde günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı. İlçede, günübirlik tekne turlarında da tam doluluk sağlandı. Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, tatilcilerin Akyaka mahallesinde yoğunluk oluşturduğunu vurgulayarak, “Nüfusumuzun 25 katı misafir ağırladık. Kazançlı bir bayram yaşadık” dedi.