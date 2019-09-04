  • Bist 100
    99491.6
  • Dolar
    5,6703
  • Euro
    6,2504
  • Altın
    280,1950
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BM Uluslararası Yemen Heyeti üyesi Parke: (BAE) Tutuklulara işkence yapıyor BM Uluslararası Yemen Heyeti üyesi Parke: (BAE) Tutuklulara işkence yapıyor
A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Eylül 2019! A101'e bu hafta neler geliyor? A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Eylül 2019! A101'e bu hafta neler geliyor?
MSB duyurdu: Rusya'da, S-400 eğitimi Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı MSB duyurdu: Rusya'da, S-400 eğitimi Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı
Keşmir Başkanı'ndan dünyaya sessiz kalma tepkisi Keşmir Başkanı'ndan dünyaya sessiz kalma tepkisi
Belçika'da 100 gündür hükümet kurulamadı Belçika'da 100 gündür hükümet kurulamadı
Kolombiya'da yarım asırlık iç çatışmanın kısa süren barış süreci Kolombiya'da yarım asırlık iç çatışmanın kısa süren barış süreci
VakıfBank ihtiyaç kredi faiz oranını tekrar düşürdü VakıfBank ihtiyaç kredi faiz oranını tekrar düşürdü
Çatalhöyük'ün atası: Boncuklu Höyük Çatalhöyük'ün atası: Boncuklu Höyük
Görkemli sütunları, gizemli heykelleriyle Yerebatan Sarnıcı Görkemli sütunları, gizemli heykelleriyle Yerebatan Sarnıcı
Kolombiya'da barış süreci bitmiyor, testten geçiyor Kolombiya'da barış süreci bitmiyor, testten geçiyor
Serenay Sarıkaya da tayt modasına uydu Serenay Sarıkaya da tayt modasına uydu
Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi
Tokat domatesi ekmek kapıları oldu Tokat domatesi ekmek kapıları oldu
Türkiye'den 6 kıtaya seramik ihracatı Türkiye'den 6 kıtaya seramik ihracatı
İhracat rakamları açıklandı İhracat rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri takip ediliyor
Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor
E-sigara akciğere 'tatlı tatlı' hasar veriyor E-sigara akciğere 'tatlı tatlı' hasar veriyor
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildi İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ağustos ayındaki operasyonlarda 117 teröristin etkisiz hale getirildi
İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor
1. sınıflar ne zaman başlıyor 2019? 1. sınıf ihtiyaç listesi 2019 sizlerle 1. sınıflar ne zaman başlıyor 2019? 1. sınıf ihtiyaç listesi 2019 sizlerle
'Laf bitti tünel bitmedi' sözüyle fenomen olan şahıs ortaya çıktı: Teröristlerin tehdidi yüzünden soyadını değiştirdi 'Laf bitti tünel bitmedi' sözüyle fenomen olan şahıs ortaya çıktı: Teröristlerin tehdidi yüzünden soyadını değiştirdi
CerModern 'tarihin sıfır noktasına' yolculuğa çıkaracak CerModern 'tarihin sıfır noktasına' yolculuğa çıkaracak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:20:49 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:21:45

Turizmdeki kayıplar alternatif pazarlarla telafi edildi

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ayık, turizmde başta Almanya olmak üzere bazı pazarlarla yaşanan kayıpların alternatifleriyle telafi edildiğini bildirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye turizminde pazarlara bakıldığında ana bloku Rusya ile Almanya'nın oluşturduğunu, özellikle Rus turistlerde ciddi artışların devam ettiğini ve yıl sonunda 6 milyona yakın bir rakamın görülebileceğini söyledi. 

Almanya pazarında ise en iyi yılın 2015 olduğunu ve bu yılın rakamlarına göre bu pazarda bir gerilemenin yaşandığını dile getiren Ayık, şöyle konuştu:

"Almanya pazarında 2015'in gerisindeyiz ama geçen yıl ile bu yılı kıyasladığımızda daha iyi durumdayız. Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa gibi pazarlardaki kayıplarımızı yan pazarlarla telafi ettik. Dikkati çeken hususlardan birisi ise İngiltere de önemli bir pazar olmaya başladı. Ukrayna, Polonya başta olmak üzere Macaristan, Çekya, Slovakya, Romanya, Balkan ülkelerinde ciddi artışlar yakaladık. Rusya ve 'yan pazarlar' diye tabir ettiğimiz alternatif pazarlarda ciddi artışlar oldu."

"İskandinav pazarı dikkatle takip edilmeli"

Dikkatle takip edilmesi gereken pazarların başında İskandinav ülkeleri geldiğini belirten Ayık, burada Almanya ve Orta Avrupa pazarına benzer bir durumun yaşandığını söyledi.

İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi pazarlardan geçmiş yıllarda Türkiye'nin daha fazla turist geldiğini aktaran Ayık, "Bu pazardan 2018'e göre bu yıl artışlar oldu ama hala geçmişteki rakamların gerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda bu pazarlarda çalışmaları devam ettirerek, geçmişteki rakamların üstüne çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

2020'nın ilk müşterileri İngilizler

TÜROFED Başkanı Ayık, 2020 için de güzel adımlar atıldığını ve fiyatlandırmaların bu ayın ortasından itibaren ilan edilmeye başlanacağını bildirdi.

Fiyatlandırmanın yapılmamış olmasına rağmen bazı pazarlarda satışların başladığına değinen Ayık, "Önümüzdeki yılın satışları İngiliz pazarında oldukça erken başladı. Orta Avrupa ve diğer pazarlarda ise satışlar eylül ortasından sonra ortaya çıkmaya başlar." değerlendirmesinde bulundu.

Turist sayısındaki artışın gelire de yansıdığına dikkati çeken Ayık, 2018'e göre yüzde 10 ve üzerinde bir gelir artışı beklediklerini vurguladı.

Antalya'nın 16 milyon turist hedefi

Ayık, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'ya 8 ayda gelen yabancı turist sayısında geçen yıla göre yüzde 17'lik bir artış yaşandığını, bunun da yaklaşık 1,5 milyon kişiye tekabül ettiğini söyledi.

Ağustosta ise 400 bin civarında bir artış olduğunu bildiren Ayık, Antalya rakamlarının 2019 yılı beklentileri doğrultusunda ilerlediğini kaydetti.

Antalya'nın bu rakamların gelecek aylarda da devam etmesi halinde 15-16 milyon aralığındaki yabancı turist hedefine ulaşılacağına işaret eden Ayık, ülke genelinde de benzer bir eğilimin söz konusu olduğunu ve bu yıl sonunda 50 milyon yabancı ziyaretçi sayısının görülebileceğini sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ