Turizmde gelecek yılın rezervasyonları başladı

Yerli ve yabancı turistlere, deniz, tarih, doğa, macera, kültür, gastronomi ve benzeri alanlarda birçok alternatif sunan Türkiye, turizmde bu sene altın çağını yaşıyor. Öyle ki Türkiye, yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artışla 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı.

HEDEF 60 MİLYON TURİST



Yıl başında Türkiye geneli için 50 milyonun üzerinde turist hedeflediklerini, bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini bildiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Çift haneli büyümeyle devam edersek gelecek yıl 55-60 milyon bandında yabancı ziyaretçi ve yaklaşık 40 milyar dolara yaklaşan bir turizm geliri hedefliyoruz” dedi.



FİYATLAR BELİRLENİYOR



2020 yılı için de hazırlıkların şimdiden başladığını aktaran Ayık, şunları kaydetti: “Birçok otelci arkadaşımız 2020’yle ilgili yeni fiyat belirlemelerini yaptı. Tur operatörleriyle anlaşmalarını da yapıyorlar. Bazı özel pazarlarda rezervasyon şimdiden başladı.”