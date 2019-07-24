Turizmcilerin yüzü, Kurban Bayramı tatili ile daha da gülecek! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bağlıkaya, Türkiye'nin şu anda turizmde yüksek sezonu yaşadığını belirterek, yabancı ziyaretçi talebinin oldukça yüksek olduğunu, otel ve bölge doluluklarının oldukça iyi gittiğini söyledi.

Yaz tatili olması sebebiyle yerli turizmde de ciddi bir hareketlilik bulunduğunu ifade eden Bağlıkaya, bu hareketliliğin üstüne bir de bayram tatili eklenince otel dolulukları anlamında gerçekten güzel bir dönem geçirileceğini kaydetti.



2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?



Firuz Bağlıkaya, yalnızca Ege, Akdeniz bölgeleri değil, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de hareketliliğin olduğunu vurgulayarak, "Kültür turlarında çok ciddi bir artış var. Dövizin normalleşmesiyle birlikte yurt dışı turlarda da artış var. Türkiye genel anlamda bakıldığında güzel bir turizm sezonu geçiriyor. İnşallah huzur ve güven ortamı devam ettiği sürece yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



Kurban Bayramı tatili ile ilgili yeni bir karar alınmaması durumunda bayram tatili toplamda 5 gün olacak. Eğer 15 ve 16 Ağustos tarihleri tatil ilan edilirse bayram tatili toplamda 9 gün olacak. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılması halinde ilgili içeriğimizde yerini alacak.

Seyahat acenteleri açısından tatilin birleştirilip birleştirilmemesinden çok, zamanında birleştirilmesinin önem taşıdığını anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti:



"Erkenden birleştirme işlemleri tamamlanıp bu tür kararlar verilirse seyahat acenteleri de buna göre tur programları düzenler. Kurban Bayramı ile ilgili bir düzenleme yapılmayacak gibi gözüküyor. Ama zaten hem yüksek sezon hem de yeteri kadar tatil günü var, ben turizmcileri olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum."

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2019

Kurban Bayramı 2019 yılında 11 Ağustos’ta başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram boyunca imkanı olan kişiler kurban ibadetini yerine getirecek. 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü ise Arife Günü olarak idrak edilecek aynı zamanda bu süre bayram tatili başlangıcı olacak.

(AA)