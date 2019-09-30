Turizmciler 2023 hedefine kilitlendi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Başkan Erdoğan'ın onayıyla açıklanan Türkiye'nin 2023'teki 75 milyon turist hedefinin çok gerçekçi olduğunu belirtti. Ayık, “75 milyon turist, normal koşullarda kolay şekilde erişebileceğimiz bir hedef. Bazı düzenlemeler yapılırsa, turizmde bu hedefin üstüne çıkmak bile mümkün” dedi.

CARİ AÇIK KAPANIR

Turizmin güçlü bir sektör ve endüstri olduğunu vurgulayan Ayık, “Ülke olarak sahip olduğumuz varlıklarımızı ürüne dönüştürürsek ve turistlerin Türkiye'ye gelme nedenlerini çoğaltırsak hedefleri çok daha rahat yakalarız. Ülke ekonomisine katkı yapmaya devam ederiz. Hatta turizm sektörü cari açığı tek başına kapatabilir ve Türkiye bu sayede ticari fazla bile verebilir” diye konuştu.

GERÇEKÇİ HEDEF

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da turizmde konulan hedeflere ulaşılabileceğine inandıklarını söyledi. Yağcı, “2023'te 75 milyon turist hedefi, Türkiye açısından son derece gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef” değerlendirmesinde bulundu.