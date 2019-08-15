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15 Ağustos 2019 Perşembe 14:24:20 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:25:13

Turizmci 'bayram' etti

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı'nda yaşanan doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'deki tüm turizm merkezlerinde yaşanan yoğunluğun yanı sıra Antalya'da beş günlük bayram tatilinde tesisler yüzde 100 doldu. 

Özellikle dünyaca ünlü Konyaaltı plajları, turkuaz rengiyle büyüleyen Kaş'taki Kaputaj, tarihi dokusuyla dikkati çeken Kemer'deki Faselis, doğal güzelliğe sahip Gazipaşa'daki Kral Koyu, doğal havuzlar ve Alanya'daki Kleopatra plajı, yerli turistlerin uğrak yeri oldu.

Nüfusu 4 bin olan Muğla'nın Ula ilçesinde de bayram tatilinde günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı. İlçede, günübirlik tekne turlarında da tam doluluk sağlandı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde binlerce yerli turist, tatilini huzur içinde geçirdi.

"10 milyon insan seyahat etti"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinde tüm otellerin yüzde 100 dolu olduğunu, 450 bin civarında konaklama yapıldığını söyledi.

Yılın son uzun tatiline tüketicinin ilgi gösterdiğini belirten Atmaca, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde iyi bir Kurban Bayramı geçirdik. Türkiye genelinde 5,5 milyon insanın kendi şehirlerine, 4,5 milyon insanın da sahil kesimine seyahat etmesini öngörüyorduk. Aldığımız son verilere göre, Kurban Bayramı'nda 10 milyon insan seyahat etti, 35 milyar liralık ekonomik gösterge ortaya çıktı. Bu da bizi mutlu etti. Özellikle Akdeniz ve Ege'de yoğunluk yaşandı."

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise Kurban Bayramı'nın dış pazar talebinin yoğun olduğu bir döneme denk geldiğini bildirdi.

"Antalya'da beş günlük bayram tatilinde 600 bine yakın yabancı, 100 bin civarında da iç pazardan 700 bin kişilik turizm hareketi yaşandı." diyen Yağcı, tesislerde doluluk oranının yüzde 100 olduğunu anlattı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da turizm sezonun bekletileri doğrultusunda gittiğini söyledi.

Güzel bir bayram tatili yaşandığını ifade eden Ayık, "Türkiye genelinde tüm bölgelerde yoğunluk vardı. Bayramda ciddi seyahatler yapıldı. Zaten kıyı bölgelerinde yabancı turist trafiğinin yoğun olduğu bir dönemdi." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz, Alanya'da yoğun geçen tatilin esnafın yüzünü güldüğünü vurguladı.

"Kazançlı bir bayram yaşadık"

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ise tatilcilerin Akyaka Mahallesi'nde yoğunluk oluşturduğunu vurgulayarak, "Nüfusumuzun 25 katı misafir ağırladık. Kazançlı bir bayram yaşadık." dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Marmaris'te otellerde tam doluluk yaşandığını, otelcilerin yanı sıra esnafın yüzünün güldüğünü söyledi.

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı ise bayram tatilinde bütün teknelerin her gün turlara tam dolulukla çıktığını ifade etti.

Marmaris'te günlük 15 bin tatilcinin teknelerle tura çıktığına değinen Bağlı, "Guletler ise mavi turlarda günlük 5 bin tatilciyi koylara taşıdı. Bayram tatili boyunca her gün yaklaşık 20 bin tatilci mavi tur keyfi yaşadı." diye konuştu.

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, Fethiye'de otelcilerin ve esnafın bayramda kazançlı günler yaşadığını, Ölüdeniz'de nüfusun çok üstünde turist ağırlandığını kaydetti.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt da tatilde Bodrum'daki otellerin tam dolu olmasının sevindirdiğini anlattı.

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, özellikle bayramın ikinci ve üçüncü gününde yoğunluk oluştuğunu dile getirdi.

(AA)

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