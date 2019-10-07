Turizm şahlanacak

Berat Albayrak’ın açıkladığı 2020-2022 dönemine ilişkin YEP kapsamında hükümet, cari işlemler dengesinin sağlanması amacıyla, turizm alanında bir dizi politika belirledi. 2023 Türkiye Turizm Stratejisi'nin hayata geçirilmesinden Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın faaliyetlerine, sağlık turizminin geliştirilmesinden farklı turizm çeşitlerine, Türkiye'nin önemli bir dizi film çekim merkezi olmasından, yoğun ilgi gören turistik bölgelere, doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılmasına kadar çok kapsamlı hazırlıklar bulunuyor.

BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Kamu yatırımlarında öncelik verilecek alanlar arasında turizme vurgu yapılması, devletimizin turizmi stratejik önemde bir sektör olarak gördüğünün açık bir göstergesi niteliğinde. Türkiye'ye gelen misafirlerin geceleme süresini uzatmak ve turizm gelirlerini artırmak noktasında, kültür, sanat, eğlence, festival, kongre, spor, macera, doğa ve alışveriş gibi birçok turizm çeşidini barındıran bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonlarının oluşturulması yaklaşımını faydalı buluyoruz” dedi.