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29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 01:53:11

Turizm bayramı

Sahil şeridi bayrama hazır. Türkiye’de 12 milyon kişilik turizm yoğunluğunun yaşanacağını söyleyen sektör temsilcileri, "Tatil uzarsa, bu rakam 15 milyona çıkar.  10 milyar TL büyüklüğünde ekonomi oluşur" diyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Çanakkale'den Antalya’ya uzanan sahil şeridinde hazırlıklar devam ediyor. Serin suları, ince kumu ve güneşin yanında kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Ege ve Akdeniz, bayram tatilinde vatandaşların ilk tercihleri arasında bulunuyor.  Ege’de Çeşme, Kuşadası, Didim gibi popüler turizm destinasyonlarının yanında Seferihisar, Foça ve Urla gibi ilçeler de tatilcilerin seçenekleri arasında yer alıyor. Akdeniz’de ise Fethiye ve Kaş arasındaki bölge yoğun rezervasyon alan destinasyonlar olarak öne çıkıyor.  Bütün bu zenginliklerin neticesi olarak turizm dönemini dolulukla geçiren Ege ve Akdeniz Bölgesi'ni, Kurban Bayramı'nda da çok yoğun günler bekliyor. İki bölgedeki otellerin bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

‘ELİNİZİ ÇABUK TUTUN’ 

Turizm işletmeleri ise tatilini Ege'de geçirmek isteyenlere, ellerini çabuk tutmaları önerisinde bulunuyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, bayram tatilinin 9 gün olması yönündeki beklentilerin hala sürdüğünü söyledi. Tatil 4 gün dahi olsa Türkiye genelinde 12 milyonluk bir turizm hareketliliği beklediklerini dile getiren İşler, “Ekonomik anlamda ise sadece Ege'de 3,5 milyar liralık bir katkı olacaktır. Türkiye genelinde ise 8 milyar liraya yakın bir katkı bekliyoruz. Bu rakamlar sadece turizm sektörü için değil, turizmle iç içe olan bütün sektörleri kapsıyor” diye konuştu. 

‘DÖRT GÜN DE OLSA FULL ÇEKER’ 

Yurt dışından da talebin yoğun olduğuna değinen İşler, “Bayram tatili 9 gün de olsa 4 gün de olsa biz otellerimizin o süreçte dolacağını biliyoruz. Sadece 9 gün olursa gün çeşitliliği olduğu için vatandaşlarımız daha ucuz tatil yapabilecek. Bu durumda talep çok olduğu için fiyatlarda bir gevşeme olmayacağını, aksine yükseleceğini tahmin ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

FIRSATÇILARA DİKKAT EDİN

Bayram süresince Akdeniz ve Ege sahillerindeki restoran ve kafelerde oluşabilecek fahiş fiyat artışlarına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen sektör temsilcileri, “Özellikle yerli turist bayram tatillerinde bu konuda çok şikâyet ediyor. Restoranlarda müzik parası gibi birçok haksız talep oluyor. Ayrıca normal günde satılan içecek ve yiyecek ücretlerinin de yüzde 100 arttığı gözleniyor. Bu durumlarda tüketicilerin şikâyette bulunması gerekiyor. Böyle yerlerde talep edilen ekstra ücretleri kesinlikle ödememeliler” dedi.

TATİL UZARSA GELİR YÜZDE 20 ARTAR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ramazan Bayramı'nda tatilin 9 güne uzatılmasıyla beklenen tatil hareketinin yüzde 20'nin üzerine çıktığını ve 12 milyar lirayı aşan bir ekonomik hacim oluştuğunu hatırlatarak, “Eğer tatil uzatılırsa yine benzer bir hareket görürüz” dedi. Bayram için tatil satışlarının 4 gece 5 gün olarak şekillendiğini anlatan Bağlıkaya, “Fakat yıllık izin kullanarak bunu bir haftaya çıkaran tatilciler de var. Acentelerimiz onlar için de paketler sunuyor” diye konuştu.

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