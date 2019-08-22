Turistler Türkiye’de alışverişi çok sevdi

Türkiye’ye gelen turistlerin bu yılın ilk 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %70 arttı. Alışveriş ortalaması 3 bin 500 dolar iken, en çok alışverişi Çinliler yaptı. Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye’de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre %85 artıran Çinlilerin, ortalama harcama tutarı ise 5 bin lirayı aştı. Aynı dönemde ortalama harcamalar açısından bakıldığında 6 bin 782 liralık ortalama harcama tutarıyla Katar birinci sırada yerini alırken, Katar’ı 6 bin 441 lira ile Birleşik Arap Emirlikleri, 5 bin 412 liralık harcama ile Almanya takip etti.