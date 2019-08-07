TÜPRAŞ'tan ilk yarıda 495 milyon lira net kar

TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumun, operasyonlarını etkin finansal risk yönetimi ve güçlü bilançosunun devamlılığıyla destekleyerek, Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu 2019'un ilk yarısında da başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Tüpraş İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nde 26 Şubat 2019'da başlatılan planlı bakım ve iyileştirme amaçlı duruşun, planlanan bitiş süresinden 14 gün önce 13 Mayıs 2019'da tamamlandığı ve ünitelerin emniyetli bir şekilde tam kapasiteyle üretime başladığı aktarılan açıklamada, bu dönemdeki kapsamlı ve uzun süreli bakım çalışmalarına rağmen 2019 yılının ikinci çeyreğinde üretim miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak, 6,9 milyon ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

"İLK ALTI AYDA 14,4 MİLYON TON SATIŞ MİKTARINA ULAŞILDI"



Açıklamada, 2019 yılının ikinci çeyreğinde Tüpraş’ın yurt içi satış miktarı 5,5 milyon ton olurken, toplam satış miktarının 7,1 milyon tona ulaştığı, altı aylık dönemde toplam satış miktarının ise 14,4 milyon ton olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Nisan ayına 69,2 dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatının, nisan ve mayıs aylarında yukarı yönlü bir trend izlediği belirtilen açıklamada, küresel ekonomideki yavaşlama endişesi ile ikinci çeyrekte yüzde 4,4 düşüş kaydederek, yılın ilk yarısını 66,2 dolar/varil seviyesinde tamamladığı bilgisi verildi.

Ürün marjlarının zayıf seyretmesi ve daralan ağır-hafif ham petrol fiyat makasının etkisiyle ikinci çeyrekte rafinaj karlılığının olumsuz yönde etkilendiği aktarılan açıklamada, söz konusu dönemde Akdeniz rafineri marjının, 2018 yılına göre yüzde 61 gerileyerek 1,7 dolar/varil olduğu, Tüpraş'ın net rafineri marjının ise 2,8 dolar/varil olarak gerçekleştiği bildirildi.

İKİNCİ ÇEYREK SATIŞ HASILATI 24 MİLYAR LİRA



"2019 yılı ikinci çeyrek satış hasılatı kur etkisiyle yüzde 19 artarak 24 milyar lira, 6 aylık dönemde ise 44,7 milyar lira oldu." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vergi sonrası kar ise zayıf seyreden rafinaj karlılığı ve artan finansman maliyetlerinin etkisiyle, geçen yıla göre yüzde 15 azalarak 870 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. İlk altı aylık net kar 495 milyon lira oldu. Yılın ilk yarısında, rafinaj için toplam 70 milyon dolar yatırım harcaması yapan Tüpraş, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecek."

(AA)