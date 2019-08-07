  • Bist 100
    98056.5
  • Dolar
    5,4875
  • Euro
    6,1559
  • Altın
    263,6670
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Atina'da Yunanistan, GKRY, İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi Atina'da Yunanistan, GKRY, İsrail ve ABD arasında enerji zirvesi
Almanya'da her iki günde bir camiye bombalı tehdit Almanya'da her iki günde bir camiye bombalı tehdit
Yemen'deki savaş bir yılda 335 çocuğun hayatına mal oldu Yemen'deki savaş bir yılda 335 çocuğun hayatına mal oldu
TÜPRAŞ'tan ilk yarıda 495 milyon lira net kar TÜPRAŞ'tan ilk yarıda 495 milyon lira net kar
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den BM'ye Keşmir mektubu Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den BM'ye Keşmir mektubu
Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Amerikalılarla birlikte bir hareket merkezi kuruldu Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Amerikalılarla birlikte bir hareket merkezi kuruldu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye cazip teklif Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye cazip teklif
Akhisarspor-Galatasaray CANLI Akhisarspor-Galatasaray CANLI
Başkan Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır Başkan Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır
Medipol Başakşehir-Olympiacos CANLI Medipol Başakşehir-Olympiacos CANLI
Çanakkale Valisi: Kaz Dağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi yoktur Çanakkale Valisi: Kaz Dağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi yoktur
Şırnak Sanayi Sitesi’nde bir yakıt tankerinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak Sanayi Sitesi’nde bir yakıt tankerinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
İP yönetimde hepsi başkan oldu İP yönetimde hepsi başkan oldu
Lindsay Lohan ile Muhammed Bin Selman'nın aşk hikayesi dünya basınında Lindsay Lohan ile Muhammed Bin Selman'nın aşk hikayesi dünya basınında
Parasını alamayınca çalıştığı restoranı benzin döküp yaktı Parasını alamayınca çalıştığı restoranı benzin döküp yaktı
Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza
Dönüşümün yol haritası İstanbullu KOBİ'lerle yazılıyor Dönüşümün yol haritası İstanbullu KOBİ'lerle yazılıyor
İngiliz mahkemesi, Türk işletmeciyi haklı buldu, 30 bin sterlin ödenmesine hükmetti İngiliz mahkemesi, Türk işletmeciyi haklı buldu, 30 bin sterlin ödenmesine hükmetti
Muğla'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı Muğla'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Bakan Albayrak'tan ASO ve ATO ziyareti değerlendirmesi Bakan Albayrak'tan ASO ve ATO ziyareti değerlendirmesi
İngiliz mahkemesi, Türk işletmeciyi haklı buldu, 30 bin sterlin ödenmesine hükmetti İngiliz mahkemesi, Türk işletmeciyi haklı buldu, 30 bin sterlin ödenmesine hükmetti
Cammu Keşmir'deki göçmen işçiler bölgeyi terk ediyor Cammu Keşmir'deki göçmen işçiler bölgeyi terk ediyor
Dünya starı Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı Dünya starı Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı
Gaziantep'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Gaziantep'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:55:31 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:57:17

TÜPRAŞ'tan ilk yarıda 495 milyon lira net kar

Tüpraş'ın, 2019'un ikinci çeyreğinde üretim miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 6,9 milyon ton gerçekleşti.

TÜPRAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumun, operasyonlarını etkin finansal risk yönetimi ve güçlü bilançosunun devamlılığıyla destekleyerek, Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki sorumluluğunu 2019'un ilk yarısında da başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Tüpraş İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nde 26 Şubat 2019'da başlatılan planlı bakım ve iyileştirme amaçlı duruşun, planlanan bitiş süresinden 14 gün önce 13 Mayıs 2019'da tamamlandığı ve ünitelerin emniyetli bir şekilde tam kapasiteyle üretime başladığı aktarılan açıklamada, bu dönemdeki kapsamlı ve uzun süreli bakım çalışmalarına rağmen 2019 yılının ikinci çeyreğinde üretim miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak, 6,9 milyon ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

"İLK ALTI AYDA 14,4 MİLYON TON SATIŞ MİKTARINA ULAŞILDI"

Açıklamada, 2019 yılının ikinci çeyreğinde Tüpraş’ın yurt içi satış miktarı 5,5 milyon ton olurken, toplam satış miktarının 7,1 milyon tona ulaştığı, altı aylık dönemde toplam satış miktarının ise 14,4 milyon ton olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Nisan ayına 69,2 dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatının, nisan ve mayıs aylarında yukarı yönlü bir trend izlediği belirtilen açıklamada, küresel ekonomideki yavaşlama endişesi ile ikinci çeyrekte yüzde 4,4 düşüş kaydederek, yılın ilk yarısını 66,2 dolar/varil seviyesinde tamamladığı bilgisi verildi.

Ürün marjlarının zayıf seyretmesi ve daralan ağır-hafif ham petrol fiyat makasının etkisiyle ikinci çeyrekte rafinaj karlılığının olumsuz yönde etkilendiği aktarılan açıklamada, söz konusu dönemde Akdeniz rafineri marjının, 2018 yılına göre yüzde 61 gerileyerek 1,7 dolar/varil olduğu, Tüpraş'ın net rafineri marjının ise 2,8 dolar/varil olarak gerçekleştiği bildirildi.

İKİNCİ ÇEYREK SATIŞ HASILATI 24 MİLYAR LİRA

"2019 yılı ikinci çeyrek satış hasılatı kur etkisiyle yüzde 19 artarak 24 milyar lira, 6 aylık dönemde ise 44,7 milyar lira oldu." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vergi sonrası kar ise zayıf seyreden rafinaj karlılığı ve artan finansman maliyetlerinin etkisiyle, geçen yıla göre yüzde 15 azalarak 870 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. İlk altı aylık net kar 495 milyon lira oldu. Yılın ilk yarısında, rafinaj için toplam 70 milyon dolar yatırım harcaması yapan Tüpraş, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirmeye, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecek."

(AA)

"Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır"
Lindsay Lohan ile Muhammed Bin Selman'nın aşk hikayesi dünya basınında
İP'in yönetim modeli! Hepsi başkan oldu...
Rusya S-400 füze sistemlerinin test atışlarını yaptı
İngiliz mahkemesi, Türk işletmeciyi haklı buldu, 30 bin sterlin ödenmesine hükmetti
Medipol Başakşehir-Olympiacos CANLI
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ın tutuklanması için evine operasyon düzenlendi!
Akhisarspor-Galatasaray CANLI
"Ticaret savaşlarının etkilerini dengeliyoruz"
Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı
Hendekçi belediyeden büyük skandal! Jandarma ekipleri, bölgede tedbir alarak sahadaki çalışmayı durdurdu
ABD ile 'Güvenli Bölge' görüşmeleri tamamlandı! İşte karar...
'Yeşil altın' için önlemler arttı! Gece gündüz silahla bekliyorlar...
300 bin TL ödülle aranıyordu! Kim olduğu ortaya çıktı
Ekim'de açılacak Meclis'te ilk gündem maddesi belli oldu!
Hakemin hareketi sahayı karıştırdı! Ligde uygulanmıyor
Yerli elektrikli traktörü basın dünyasında ilk biz kullandık: Traktör arkta belli oldu
Oyuncak ayılı dehşet olanı! Konya'da büyük şok!
"Bölgede yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı"
'Uçan Kale' sıfır görüş şartlarında bile uçabiiliyor! Türkiye gücüne güç katıyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ