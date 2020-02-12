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12 Şubat 2020 Çarşamba 19:56:51 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 19:58:16

Tüpraş'ın üretimi 2019'da yüzde 9 arttı

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin (Tüpraş) üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 9'luk artışla, 28,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, 2019'un son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin kurumsal iletişim müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yılın son çeyreğinde yüzde 96,2'lik kapasite kullanımıyla 6,9 milyon ton üretim gerçekleştiren Tüpraş'ın yurt içi satış miktarının 5,3 milyon ton, toplam satış miktarının 7 milyon ton olduğu kaydedildi.

Üretimin 2018'e göre yüzde 9,4'lük artışla 28,1 milyon ton, toplam satışların ise 29,2 milyon ton olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde şirketin toplam cirosunun 89,6 milyar liraya ulaştığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, küresel ekonomideki yavaşlama ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle petrol ürünlerine olan talebin gevşediği, bunun da yılın son çeyreğinde rafinaj karlılığı üzerinde güçlü bir baskı oluşturduğu aktarılarak, "Yılın son çeyreğinde OPEC+ arz kısıt kararlarının yanı sıra İran ve Venezuela'ya yönelik süregelen yaptırımlar sebebiyle ağır ham petrol arzı azaldı. Tüpraş, zayıf rafineri karlılığı ortamında dördüncü çeyrek itibariyle 61 milyon lira faaliyet karı elde etti. Tüpraş'ın dördüncü çeyrek net karı 186 milyon lira olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

"ÜRETİM BAKIM ÇALIŞMASINA RAĞMEN ARTTI"

İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ndeki uzun süreli planlı bakım ve iyileştirme çalışmasının planlanandan 14 gün önce tamamlandığı ve tesisin emniyetli bir şekilde tam kapasite üretime başladığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kapsamlı bakım çalışmalarına rağmen Tüpraş, Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacını hiçbir aksaklığa izin vermeden karşılamaya devam etti. Türkiye'nin lider, Avrupa'nın önde gelen rafinerileri arasında yer alan Tüpraş, 2019 yılında uluslararası piyasa fırsatlarını yakından takip ederek ithalat ve ihracat operasyonlarına yardımcı olmak, ikmal ve satış zincirinden ilave değer kazanabilmek amacıyla Londra'da ofis kurdu. Tüpraş Londra Ofisi'nin de katkısıyla küresel enerji piyasalarına entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor."

"EKONOMİK VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER REFİNAJ SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ"

Açıklamada, 2019 yılında, küresel ekonomideki belirsizlikler ve yavaşlama beklentilerinin talep üzerinde olumsuz etki yarattığına işaret edilerek, "Ekonomideki dalgalanmaya jeopolitik gelişmelerin de eklenmesiyle ağır ham petrol arzı gerilerken, artan maliyetler rafinaj sektörü karlılığını olumsuz yönde etkiledi. Zayıf seyreden operasyonel karlılığa ek olarak artan finansman giderlerinin de etkisiyle net kar yüzde 86 düşüşle 526 milyon lira oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, modernizasyon ve enerji verimliliği konularında yatırımlarını sürdüren Tüpraş'ın 2019'da toplam 236 milyon dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu yıl, denizcilik yakıtlarındaki mevzuat değişikliğinin Tüpraş gibi kompleks rafinerilere olumlu yansımasının beklendiği vurgulanan açıklamada, global politik ve toplumsal olayların petrol ve petrol ürünleri arz ve talebinin üzerindeki etkilerinin de yakından takip edileceği bildirildi.

AA

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