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30 Eylül 2019 Pazartesi 17:02:55 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 17:03:37

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: Değişim aşamasına geçmek büyük önem taşıyor

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, "Ekonomi programımız dengeleme, disiplin ve değişim olarak formülize edilmişti. Bir yıl gibi kısa bir sürede değişim aşamasına geçiyor olmak Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.

2019 için büyümenin yüzde 0,5, diğer 3 yıl için de yüzde 5’er olarak açıklandığını hatırlatan Doğan, "Kademeli olarak düşmesi planlanan enflasyonda 2022 hedefi yüzde 4,9. İstihdamda da önemli atılımlar öngörülüyor. Bu rota Türkiye ekonomisini düzlüğe çıkartır, rahatlatır. Ekonomi programımız dengeleme, disiplin ve değişim olarak formülize edilmişti. Bir yıl gibi kısa bir sürede değişim aşamasına geçiyor olmak Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde ekonomide yapısal dönüşümlere odaklanırken özellikle ithal ham madde ve yarı mamul alanlarında yerli üretimi sağlayacak stratejik hamleler yapılması, yerli yatırımların artması için faiz oranlarının daha da düşürülmesinin gerekli olduğunu, böylece istihdam ile ilgili de sürdürülebilir bir iyileşmenin yakalanabileceğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Ayrıca, dengeleme ve disiplin süreçleri sonucu oluşan tabloyu yeterli görmeyerek, doğru adımları atıp yapısal dönüşümleri gerçekleştirdiğimizde ekonomik görünümümüz çok daha iyi bir duruma gelecektir. TÜMSİAD olarak her zaman altını çizdiğimiz konu; daha çok çalışmak, üretmek ve ihracatı artırmak... Bu temeller üzerine inşa edilecek ekonomik yapıda istihdam azalırken, enflasyon düşecektir. Piyasalara aşılanan moral mutlaka karşılığını bulacaktır. Geçirdiğimiz süreçte Türkiye, ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu gösterdi. Şimdi daha ileriye doğru adımlar atma zamanı. Hükümetimizin belirlediği rota doğru. Bu yolda ilerlemeye devam edersek Türkiye, 2023 hedeflerine sağlam adımlarla ilerleyecektir."

(AA)

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