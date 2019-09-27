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27 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 23:48:43

"Tüm saldırılara rağmen Türkiye güvenli liman"

Tüm ekonomik saldırılardan Türkiye’nin güçlenerek çıktığını söyleyen Hazine Bakanı Albayrak, "Küresel ticaretin türbülansla yüzleştiği bir dönemde Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor" dedi. 

ABD'nin New York kentinde Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk-Amerikan ekonomik ve ticari ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Tüm saldırılar ve lekeleme kampanyalarına rağmen küresel ticaret ve finansın türbülansla yüzleştiği bir dönemde Türkiye halen yatırımcılar için güvenli liman olmayı sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu. 

FAİZLERDE GÜÇLÜ DÜŞÜŞ 

Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ın başarılı şekilde uygulanmasıyla  faiz oranları ve enflasyon oranlarında gelişme belirtileri olduğunu dile getirerek, “Ağustos 2018’deki spekülatif finansal saldırıyı başarılı bir şekilde önlediğimizi söyleyebilirim” dedi. Dengesiz bir dönemde reel sektör ile bir arada durduklarını dil getiren Albayrak, kredi masraflarını aşağı çekmede en iyimser beklentilerin de ötesinde ilerleme kaydettiklerini vurguladı. 

ABD’YLE TİCARETTE YENİ BİR SAYFA

Türkiye'nin her zaman kazan-kazan zihniyetine sahip olduğunu vurgulayan Albayrak, “Küresel barış ve istikrarı destekleyen tüm girişimleri desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi ticari ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Stratejik ortağımız ABD ile iki ülke liderinin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaya kararlıyız. Tüm konularda samimi ve yapıcı diyaloğa açığız. Tüm kapılar açık. Türkiye’nin yeni hikayesinde yer almanızı istiyoruz. Hadi hep birlikte kazanmaya, verimsiz ajandaları geride bırakmaya ve iki taraf arasında güveni güçlendirmeye odaklanalım.” 

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