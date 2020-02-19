Tüm gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı açıklanıyor

Geçtiğimiz yıl faizleri yüzde 24’ten yüzde 12’ye düşüren ve bu yılın ilk toplantısında ise politika faizini yüzde 11,25'e kadar çeken Merkez Bankası’nın faiz düşürme serisine devam etmesi bekleniyor. Uzmanların indirim beklediği faizlerle ilgili iş dünyasının beklentisi daha güçlü bir faiz indirimi. Geçen yılki indirimler sayesinde ekonominin güçlü bir toparlama yaşadığına dikkat çeken sanayici, tüccar, ihracatçı ve girişimciler; üretim çarkının daha hızlı dönmesi için faizlerin henüz arzu edilen düzeyde olmadığını söylüyor. Merkez Bankası'nın iş dünyasının tek haneli faiz beklentisini karşılaması için bugün faizleri 150-200 baz puan düşürmesi lazım.

HEPİMİZİN ARZUSU TEK HANELİ FAİZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Hepimizin arzusu tek haneli faiz. Merkez Bankamızın faiz oranlarını yüzde 24’lerden yüzde 11,25 seviyesine çekerek, sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın yüzünü güldürdü. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini aşağı çekmesi ile birlikte bankalarımızın kredi maliyetlerine, piyasaların bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu sayede gerek yeni yatırımlar gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ve makine ve teçhizat alt yapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATA VE YENİ PAZARLARA ODAKLANACAĞIZ

Türkiye ekonomisinin dengelenme ve değişim sürecinin ihracatın gelişimi için uygun bir zemin sağladığına dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti: “Hazine ve Maliye Bakanımızın da altını çizdiği faizlerdeki gerileme, ihracatçılarımızın finansmana erişimi anlamında olumlu koşulların oluştuğu bir sürece işaret ediyor. Nitekim 2016 yılından bu yana ilk defa 2 yıllık tahvil faizlerimizin yüzde 9,96 ile tek haneye gerilediğini görüyoruz. Bu süreç, piyasa faizlerine de yansıyarak, yatırım ortamının daha da iyileşmesini sağlayacaktır. Bizler de bu süreçte ihracata, yeni pazarlara ve ürün geliştirmeye odaklanarak, yeni stratejiler ile ihracatçılarımızı potansiyel anlamda en doğru pazarlara yönlendireceğiz.”

FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM ETMELİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, sanayi üretimi rakamlarında rekor denilecek bir artış yaşandığını belirterek, ihracatta da artı değerde veriler görüldüğünü hatırlattı. Aydın, “Bu bağlamda dengeleme söz konusu. Kış ayının zorluğu ve yıl başı zamlarının etkisini burada gördük. Baharın gelmesi ile birlikte bir rahatlama söz konusu olacak. Ayrıca talep baskısı oluşturan kalemler faiz indirimini etkiyecek durumda değil. Burada dikkat edilecek konu döviz kurlarında ve risk primindeki oynaklık. Faiz ve kur bağlantısını azaltacak ya da milimize edecek yöntemler gerekiyor” dedi.

KATILIM BANKACILIĞI TEŞVİK EDİLMELİ

Daha az risklerin yaşandığı model olan katılım bankacılığının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Aydın, şu taleplerde bulundu: "Hükümetimizin bu anlamda yaygınlaştırıcı politikalar üretmesi ve teşviklerle bunu desteklemesi gerekmektedir."

ÇİN’DEN BİZE YÖNELEN FIRSATI KAÇIRMAYALIM

Yeni Şafak'a konuşan iş dünyası temsilcileri; enflasyonun düşmesi, ihracatçının önünün açılması için faizin tek haneye inmesinin şart olduğuna dikkat çekti: “Enflasyonun düşmesi için üretimin artması gerekiyor. Daha fazla üretim ise yeni yatırımlarla mümkün. Yeni yatırımların yapılması için kredi maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor.” İş adamları; Çin’den vazgeçip Türkiye’ye yönelen siparişlerin karşılanabilmesi için ertelenen yatırımların hızlıca yapılması gerektiğine de dikkat çekiyor. Bu nedenle Merkez Bankası’nın faizleri zaman kaybetmeden tek haneye düşürmesini istiyor.

TEK HANEYE İNERSE BAHAR HAVASI OLUR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ise "Merkez Bankasının son 5 toplantıda üst üste attığı adımlar meyvelerini verdi. Ticari kredilerde son altı ayda %20’lerden %11’lere gerileyen bir düşüş trendi var. Bu, yatırım iştahını elbette artırıyor. Keza son altı ayda kullanılan kredi hacminde de %5’in üzerinde artış yaşadık. İş dünyası olarak beklentimiz bugünkü toplantıda da Merkez Bankasının faiz indirim serisine boşluk vermeden devam etmesi. Halihazırda %11,25 olan politika faizi düzeyinin önümüzdeki süreçte tek haneye inmesi yatırım ikliminde bahar esintisi anlamına gelir. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği yatırım seferberliği süreci atılan bu adımlarla daha da güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

YATIRIM İÇİN FAİZ HEMEN DÜŞÜRÜLMELİ

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye ekonomisinin son dönemde başını faiz ve döviz kurlarının çektiği önemli badireleri atlattığını ve atlatmaya devam ettiğini söyledi. Doğan, faiz oranlarındaki düşüşün yeni yatırımları tetiklediğini belirterek, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine katkı sağladığına dikkat çekti. Faiz oranlarında yaşanan düşüş trendinin ekonominin toparladığının işareti olarak gören Doğan, "Yatırımların büyüyerek güçlenmesi ve buna bağlı olarak istihdamın artması için faiz oranlarının daha da düşürülmesini beklemekteyiz" dedi.

(Yenişafak)