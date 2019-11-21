Tüketici güven endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Ekim ayında 57 olan endeks, Kasım ayında 59,9 oldu.

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