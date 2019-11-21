21 Kasım 2019 Perşembe 10:13:23 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 10:14:45
Tüketici güven endeksi verileri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Ekim ayında 57 olan endeks, Kasım ayında 59,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Ekim ayında 57 olan endeks, Kasım ayında 59,9 oldu.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Fitch'ten kritik Türkiye açıklaması
- Kabe baskınının görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı! Şiddetli çatışmalar anbean kaydedilmiş
- Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi
- Geceye Türkiye'nin ekonomik performansı damga vurdu: Büyük bir iş başardılar
- Kişisel Verileri Koruma Kurumundan 'suç duyurusu' kararı