Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında arttı
Tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında arttı; Aralık ayında 58,77 olan endeks, Ocak ayında 58,82 oldu.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 77,7 iken, Ocak ayında %2,3 oranında artarak 79,5 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 77,4 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 76,5 iken, Ocak ayında %1,1 oranında artarak 77,4 oldu.
Tüketici Güven Endeksi açıklandı
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 56,8 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Aralık ayında 57,1 iken Ocak ayında %0,5 oranında azalarak 56,8 oldu.
Tasarruf etme ihtimali endeksi 21,6 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Aralık ayında 23,8 iken, Ocak ayında %9,1 oranında azalarak 21,6 oldu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT