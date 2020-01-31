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31 Ocak 2020 Cuma 10:07:27 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 10:37:11

TÜİK açıkladı! ihracat arttı, ithalat azaldı

TÜİK'e göre ihracat 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar oldu. Türkiye'nin turizm geliri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar oldu. Dış ticaret açığı ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 43,5 azalarak 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise %9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken 2019 yılında %84,6 oldu.

Aralık ayında ihracat %6,4, ithalat %14,9 arttı

İhracat, 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat %14,9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı 2019 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,6 artarak 2 milyar 744 milyon dolardan, 4 milyar 325 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılı Aralık ayında %77,3 oldu.

Aralık ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2019 Aralık ayında imalat sanayinin payı %93, tarım ve ormancılık sektörünün payı %4,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 ve balıkçılık sektörünün payı %0,5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2019 Aralık ayında ara mallarının payı %75,4, sermaye mallarının payı %14,2 ve tüketim mallarının payı %10,2 oldu.2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

2019 yılında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 435 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 300 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 999 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 58 milyon dolar ile ABD takip etti. İhracatta ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,7'sini oluşturdu.

2019 yılında ithalatta ilk sırayı Rusya aldı

İthalatta ise Rusya ilk sırayı aldı. Rusya'dan yapılan ithalat 2019 yılında 22 milyar 454 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 497 milyon dolar ile Çin, 17 milyar 976 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 186 milyon dolar ile ABD ve 8 milyar 612 milyon dolar ile İtalya izledi. İthalatta ilk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,8'ini oluşturdu.

Aralık ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %0,9 azaldı, ithalat %1,1 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %5,4, ithalat %11,6 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Aralık ayında %4,3 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,3'tür.

Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %76,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,7'dir.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılında 180 milyar 718 milyon dolar oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat, 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,2 artarak 180 milyar 718 milyon dolar, ithalat ise %9,1 azalarak 210 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu yılda ihracatın ithalatı karşılama oranı %85,9 oldu.

Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 artarak 15 milyar 684 milyon dolar, ithalat %19,3 artarak 19 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %78,5 oldu.

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