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07 Şubat 2020 Cuma 09:12:26 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 09:13:57

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Vatandaşlarımızın daha uygun fiyattan kırmızı et tüketebilmesini arzuluyoruz

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, "Küçükbaş hayvan sayısının artmasıyla vatandaşlarımızın daha uygun fiyattan kırmızı et tüketebilmesini arzuluyoruz." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım Orman Şurası eylem planlarındaki kararların küçükbaş hayvancılık sektörünü mutlu ettiğini belirterek, "Küçükbaş hayvan sayısının artmasıyla vatandaşlarımızın daha uygun fiyattan kırmızı et tüketebilmesini arzuluyoruz." dedi.

Çelik, AA muhabirine, 3'üncü Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlar doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan eylem planlarının uygulanmasına odaklandıklarını söyledi.

Açıklanan 38 maddelik eylem planında küçükbaş hayvan üretiminin artırılmasına yönelik maddelerin bulunduğunu anımsatan Çelik, "Alınan kararlar sektörü mutlu etti." diye konuştu.

Çelik, eylem planında, "2023'te her Türk vatandaşına bir küçükbaş hayvan düşmesi" hedefi için çalışmalarına hız verdiklerini ifade ederek, "Eylem planında kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvanın payının yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılması hedefleniyor. Küçükbaş hayvan sayısının artmasıyla vatandaşlarımızın daha uygun fiyattan kırmızı et tüketebilmesini arzuluyoruz. Ayrıca küçükbaş hayvan sayısının artması ülke ekonomisine de fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Eylem planında, gıda tüketimi konusundaki bilgi kirliliğine karşı önlemler alınacağının vurgulandığına dikkati çeken Çelik, sektör olarak bu konuda yasa değişikliği çalışmalarının sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Çelik, küçükbaş hayvancılığa özel parantez açılarak hedeflerin ortaya konulması ve eyleme dönüştürülmesinin sektörü daha güzel bir geleceğe taşıyacağına işaret ederek, eylem planının uygulamaya konularak süratle yol alınması gerektiğini kaydetti.

"Hayvanların telef olmaması için koruyucu önlemler alınmalı"

TÜDKİYEB olarak, Tarım Orman Şurası kararları ışığında küçükbaş hayvancılığa yönelik 5 yıllık eylem planı hazırladıklarını hatırlatan Çelik, gerekli çalışmalara odaklandıklarını bildirdi.

Çelik, özellikle aile işletmelerine önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Hayvanların da telef olmaması için koruyucu önlemler alınmalı." ifadesini kullandı.

5 yıllık eylem planında öncelik verdikleri hususlara dikkati çeken Çelik, bunları şöyle sıraladı:

- Başta et ve süt olmak üzere küçükbaş hayvan ürünlerinin tüketiminin yaygınlaştırılması sağlanmalı.

- Her yıl 1,5 milyon baş civarında meydana gelen kuzu ve oğlak ölümlerinin engellenmesi için tedbirler alınmalı. Hastalıkların ortaya çıkması engellenmeli.

- Yerli gen kaynaklarının gerçek verim düzeyi ortaya konulmalı, özellikle döl veriminin artırılması sağlanmalı.

- Yabancı çoban çalıştırılması bir mevzuata bağlanmalı. Çobanlık yapanlara sigorta imkanı getirilmeli ve çoban desteği miktarı artırılmalı. 

- Destek, hibe ve kredi koşulları makul hale getirilmeli ve hayvancılık yapanlara öncelik sağlanmalı. Desteklemeler üretimin planlanması, verimliliğin ve kalitenin artırılması yönünde yapılmalı.

- "Mera işgalcileri" kamu haklarından men edilmeli.

- Mera alanlarının kapasitesinin iyileştirilmesi için mera ıslahı projeleri başlatılmalı.

(AA)

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