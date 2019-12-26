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26 Aralık 2019 Perşembe 15:48:11 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 15:49:34

TÜDEF Başkanı Koçal: Yasal düzenlemeyle kartlardaki puanların silinmesi önlenmeli

TÜDEF Genel Başkanı Koçal, banka ve kredi kartlarının yanı sıra perakende sektöründe faaliyet gösteren markaların veya AVM'lerin müşterilerine sunduğu kartlara tanımladıkları puanların tüketicinin kazanılmış hakkı olduğunu söyledi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, banka ve kredi kartlarının yanı sıra perakende sektöründe faaliyet gösteren markaların veya AVM'lerin müşterilerine sunduğu kartlara tanımladıkları puanların tüketicinin kazanılmış hakkı olduğunu belirterek, "Bazı firmalar yeni yıla girerken bunları siliyor. Yasal düzenlemeyle kartlardaki puanların silinmesi önlenmeli ve tüketicinin istediği zaman kullanması sağlanmalı." dedi.

Koçal, AA muhabirine, yeni yıl öncesi gündeme gelen alışveriş kartlarındaki puanların silinip silinmeyeceğine ilişkin tartışmayı değerlendirdi.

Tüketicilerin yaptıkları alışverişten dolayı kartlarında puanların biriktiğini hatırlatan Koçal, bazı firmaların bunları yıl içinde kullanılmadığında sildiğine dikkati çekti.

Koçal, geçmiş yıllarda bazı firmalar ile bankaların müşteri memnuniyeti açısından değerlendirme yaparak puan devri gerçekleştirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bankalar, çeşitli alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları müşteri portföylerini artırmak, sadık müşteri kitlesi oluşturmak ve alışverişe teşvik etmek için kendilerinden yapılan alışveriş karşılığı tüketicinin kullandığı alışveriş kartları ya da kullanılan kredi kartlarına para yerine geçen puanlar yüklüyorlar. Kartlarındaki puanlar tüketicinin kazanılmış hakkı olmasına rağmen bazı firmalar yeni yıla girerken bunları siliyor. Yasal düzenlemeyle kartlardaki puanların silinmesi önlenmeli ve tüketicinin istediği zaman kullanması sağlanmalı."

"Tüketici ekonomik zarara uğratılıyor"

Tüketicilerin ekonomik kaybının önlenmesinin evrensel bir hak olduğunu vurgulayan Koçal, "Uygulanan yöntemle, kazanılan bir ekonomik hak zamana endeksli hale getirilerek kullanılmaya zorlanıyor. Bu tüketiciyi ekonomik zarara uğratmaktır. Tüketicinin ekonomik kaybını önlemek için yasal düzenleme ivedi olarak yapılmalı." diye konuştu.

Koçal, tüketicilerin de yasal düzenleme yapılıncaya kadar ekonomik kayba uğramamaları için bilinçli davranmaları ve biriken puanlarını son güne kalmadan ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaları gerektiğini söyledi.

"Kredi kartı nakit gibi görülmemeli"

Yılbaşı alışverişine ilişkin de uyarıda bulunan Koçal, tüketicilerden aşırı tüketimi körükleyici reklamlara itibar etmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Koçal, yeni yıl için alışveriş yapacaklara bütçelerine uygun ve ihtiyaçları kadar harcama yapmalarının uygun olacağına işaret ederek, "Kredi kartlarımızı nakit gibi görerek harcama yaparsak iyi bir yılbaşı geçirebiliriz ama devamında kötü günler bizleri bekliyor olabilir. Tüketicilerimiz, ürünlerin fiyat ve kalitesiyle ilgili bilgi sahibi olmalı ve gerekli araştırmaları yaparak alışverişlerini gerçekleştirmeli." ifadelerini kullandı.

Bazı firmaların yılbaşını fırsat bilerek fiyatlarını artırdığına dikkati çeken Koçal, "Bazı iş yerleri önce fiyatlarını yükseltip sonra indirim yaparak ucuzluk algısı yaratabiliyor. En önemlisi bütçeye göre hareket ederek, israftan kaçınmak. Mümkünse aile ortamında kendi gıdamızı, yiyeceğimizi hazırlayarak yeni yıla girmek iyi bir tercih olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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