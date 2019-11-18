TÜBİTAK, KUDAKA ve SERKA 28 personel alımı yapacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) 28 personel alacağı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, TÜBİTAK'ın Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı için 2 teknisyen istihdam edilecek. Başvuru koşullarına TÜBİTAK'ın internet sayfasından ulaşılabilecek.
Öte yandan, SERKA 10 uzman, 1 hukuk müşaviri ve 1 iç denetçi; KUDAKA da 9 uzman, 1 hukuk müşaviri, 1 iç denetçi ve 3 destek personeli alacak.
Başvurular, 9-23 Aralık'ta sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinden yapılacak.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT