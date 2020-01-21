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21 Ocak 2020 Salı 15:49:37 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 15:50:50

TTK 64 eski hükümlü işçi alımı yapıyor! TTK işçi alımı ne zaman, şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 64 eski hükümlü işçi alımı yapıyor. TTK işçi alımı ne zaman, şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Alıma başvurmak isteyenler alım ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Kurum tarafından yayınlanan alım ilanında "Kurumumuz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde Yaralananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Bartın İli içerisinde yer alan işyerleri için 11, Zonguldak ili içerisinde yer alan işyerleri için 53 olmak üzere toplam 64 eski hükümlü işçi alınacaktır." denildi. Detaylar haberimizde..

TTK işçi alımı ne zaman, şartları neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 64 eski hükümlü işçi alımı yapıyor. Kurum tarafından yayınlanan alım ilanında "Kurumumuz, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde Yaralananların işçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Bartın İli içerisinde yer alan işyerlerimiz için 11, Zonguldak ili içerisinde yer alan işyerlerimiz için 53 olmak üzere toplam 64 eski hükümlü işçi alınacaktır." denildi. TTK 64 işçi alımı ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

TTK İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

26 kişi Şoförlük, 14 kişi Meydan ve Çevre İşçiliği, 12 kişi Lavvar İşçiliği 7 kişi Demiryolu İşçiliği, 5 kişi de Aşçılık sanatında çalıştırılacak.

Eski Hükümlü belgesine sahip olup müracaat edecek olan adayların ilan tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış ve en az İLKOKUL mezunu olması gerekmektedir.

- "ŞOFÖRLÜK” sanatı için başvuracak adayların, 1997 tarihinden önce ehliyet almışlarsa "E SINIFI" ehliyete, 1997 tarihinden sonra ehliyet almışlarsa "CE /D veya C/ DE" SINIFI şoför ehliyet gruplarından birine,

- "MEYDAN VE ÇEVRE İŞÇİLİĞİ” sanatı için başvuracak adayların, “Sıcak Su Kazan Atesçi” belgesine,

- "AŞÇILIK" sanatı için başvuracak adayların, "Aşçı" belgesine, sahip olmaları gerekmektedir.

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yukarda belirtilen şartları taşıyan ve başvuru yapmak isteyen "eski hükümlü belgesine" sahip olan adayların 20-24/01/2020 tarihleri arasında;

23 kişilik Şoförlük sanatı,
13 kişilik Meydan ve Çevre İşçiliği sanatı,
7 kişilik Demiryolu İşçiliği sanatı,
6 kişilik Lavvar İşçiliği sanatı,
4 kişilik Aşçılık sanatı
için Zonguldak İş Kurumu İl Müdürlüğüne,


3 kişilik Şoförlük sanatı ,
6 kişilik Lavvar işçiliği sanatı,
1 kişilik Aşçılık sanatı,
1 kişilik Meydan ve Çevre İşçiliği sanatı
için Bartın İş Kurumu İl Müdürlüğüne

müracaat etmeleri gerekmektedir.

Buna göre, Bartın İş Kurumu İl Müdürlüğünce Kurumumuza gönderilecek olan listeler arasından işe girmeye hak kazanacak olan adayları belirlemek amacıyla 04.02.2020 Salı günü saat 10.00'da Amasra Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğü sinema salonunda, Zonguldak İş Kurumu İl Müdürlüğünce Kuruma gönderilecek olan listeler arasından işe girmeye hak kazanacak olan adayları belirlemek amacıyla 15.02.2020 Cumartesi günü saat 10.00'da TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı konferans salonunda Noter tarafından KURA çekimi yapılacaktır.

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