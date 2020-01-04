TSE'den ihracatçıya küresel pazarda 'belgeli' destek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Mısır, Umman, Ukrayna ve Malezya'da enstitünün test raporlarının kabulüne ilişkin yetki aldıkları belirterek, "Bu sayede ihracatta zorunlu belgelendirme süreçlerinde ihracatçılarımıza zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamış olacağız." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSE'nin geçen yılki faaliyetlerinde etkin ve verimli bir performans sergilediğini, başta dijital dönüşüm olmak üzere birçok alanda yeni çalışmalara imza attığını söyledi.

Sanayicilerin yurt dışındaki rekabet ortamında avantajlar sağlamak için farklı ülkelerde iş birliği anlaşmalarının devam ettiğini dile getiren Şahin, üretici ve tüketicilerin talepleri doğrultusunda 2019'da birçok yeni belgelendirme hizmeti sunmaya başladıklarını bildirdi.

Şahin, TSE'nin uluslararası standardizasyon faaliyetlerinde Türkiye'nin daha fazla söz sahibi olması için çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Kosta Rika ve Kolombiya gibi ülkelerle iş birliği anlaşmaları yaptık. Katar yetkili kurumlarıyla gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme alanındaki iş birlikleri ve Mısır, Umman, Ukrayna ve Malezya'da enstitümüzün test raporlarının kabulüne ilişkin yetki aldık. Bu sayede ihracatta zorunlu belgelendirme süreçlerinde ihracatçılarımıza zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamış olacağız."

Şahin, enstitü olarak geçen yıl 11 ülkeyle 12 iş birliği metni imzaladıklarını ifade etti.

Enerji kaynaklarında verimlilik incelemesi başlayacak



TSE'nin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gözetim-muayene-test-belgelendirme ve lisanslama konularında teknik destek kuruluşu olarak hizmet vermeye başladığına işaret eden Şahin, bu alanda 29 imalatçının denetlenerek onaylandığını, ekipman imalat süreçlerinde de 17 tesiste denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şahin, BOTAŞ'ın "Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi (Faz-III) Projesi"nde TSE'nin proje yönetim hizmeti sağladığını belirterek şöyle devam etti:

"Enerji kaynaklarında verimliliği artırıcı projelerin yerinde incelenmesi ve raporlanması faaliyetine bu yıl başlayacağız. 76 ilde yapılan ihale sonucu 65 ilde ihaleyi kazanan Araç Kontrol Merkezi işletmeleri ve 5 ilde TSE'nin kendi merkezleri olmak üzere 70 ilde araç kontrol hizmeti verecek yapı oluşturuldu."

Araçlarda hizmet yeri belgelendirmeleri



Şahin, ikinci el araç satışlarında ekspertiz yapan işletmelerin test donanımlarının kalibrasyonları ve hizmet yeri belgelendirme faaliyetlerinin enstitü tarafından gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu konuda geçen yıl 660 kuruluşun belgelendirildiğini söyledi.

Adem Şahin, şunları kaydetti:

"Enstitümüz, hız ihlal tespit donanımları (HİTD) kapsamında ölçüm doğruluğunun tespiti için de yetkilendirildi. Sabit ve mobil hız ölçüm donanımlarına ilaveten 2019'da ortalama hız ölçüm donanımlarının muayenelerine de başladık. Geçen yıl 1250 HİTD muayenesi gerçekleştirdik."

Ölçü aletlerine TSE muayenesi



Şahin, bazı ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin de TSE'ye devredildiğini, bu alanda kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

Sağlık ve gıdayla ilgili alanlarda da önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Şahin, glüten hassasiyetine yönelik çabalara destek için 'Glüteni Azaltılmış ve Glütensiz Hale Getirilmiş Gıdalar' standardı çerçevesinde belgelendirme faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

Şahin, Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı bünyesindeki birimlerin faaliyetleri sonucu geçen yıl yaklaşık 188 bin belge ve rapor üretildiğini aktardı.

2020 hedefleri



Şahin, 9 ilde ve 10 yerleşkede, 20 deney ve 3 kalibrasyon laboratuvar müdürlüğü ile hizmet veren TSE'nin geçen yıl 54 bin 567 deney raporu ve 28 bin 843 kalibrasyon sertifikası düzenlediğini ifade etti.

Enstitünün çok sayıda uluslararası akreditesi olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"2020'de, ülkemiz ihracatçılarının küresel pazarlarda karşılaştıkları teknik engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin rekabet gücünü geliştirmek, kalite altyapısını artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak için çalışmalarımıza bu yıl da hız kesmeden devam edeceğiz."

(AA)