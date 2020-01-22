Trump'tan AB'ye gözdağı: Anlaşamazsak ithal otomobillere yüzde 25 vergi getirebiliriz

ABD Başkanı Trump Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Fox Business'tan Maria Bartiromo ile yaptığı söyleşide, "Sonuçta, çok kolay olacak; çünkü, bir anlaşma yapamazsak, AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirmek zorunda kalacağız" dedi.

Orta sınıf için vergi indiriminin önümüzdeki 90 gün içinde açıklanacağını söyleyen Trump, "Orta sınıf için çok büyük bir vergi indirimi yapacağız. Bunu önümüzdeki 90 gün içinde açıklayacağız" dedi.

(DHA)