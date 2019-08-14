Trump'ın Çin'e yönelik ek vergi yasağı Türkiye'ye yaradı

  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5812
  • Euro
    6,2474
  • Altın
    263,6050
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İsmail Odabaşı'ndan alacaklı olduğu Denizlispor'a büyük jest İsmail Odabaşı'ndan alacaklı olduğu Denizlispor'a büyük jest
İngiliz polisine güvenmeyen Mesut Özil, Kangal köpeklere güveniyor İngiliz polisine güvenmeyen Mesut Özil, Kangal köpeklere güveniyor
Terim'den Onyekuru'nun paylaşımına yanıt: İyi şanslar evlat Terim'den Onyekuru'nun paylaşımına yanıt: İyi şanslar evlat
Manisa Aigai Antik Kenti’nde 1800 yıllık parmak izi bulundu Manisa Aigai Antik Kenti’nde 1800 yıllık parmak izi bulundu
Süper Lig kulüpleri, bonservisi elinde olan 8 yıldızı takip etmeye başladı Süper Lig kulüpleri, bonservisi elinde olan 8 yıldızı takip etmeye başladı
Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize kurban eti yardımı Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize kurban eti yardımı
İşte UEFA Süper Kupa maçının bilet fiyatları İşte UEFA Süper Kupa maçının bilet fiyatları
Rusya'nın İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor Rusya'nın İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
Salah'tan Türkiye mesajı Salah'tan Türkiye mesajı
Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde çift temsile hasret Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde çift temsile hasret
Trabzonspor 1467 gün sonra taraftarı önünde Avrupa maçına çıkıyor Trabzonspor 1467 gün sonra taraftarı önünde Avrupa maçına çıkıyor
Hande Erçel kendisine "bazlama surat" diyen takipçisine dava açtı Hande Erçel kendisine "bazlama surat" diyen takipçisine dava açtı
Sağlık sektöründe kullanılacak: Türü tehlikedeydi Iğdır'da yetiştirmeyi başardılar Sağlık sektöründe kullanılacak: Türü tehlikedeydi Iğdır'da yetiştirmeyi başardılar
Bakan Berat Albayrak'tan 18. yıl mesajı Bakan Berat Albayrak'tan 18. yıl mesajı
İngiliz basını ABD'yi Türkiye konusunda uyardı: Şimdilik erteledi ama girmesi uzun sürmez İngiliz basını ABD'yi Türkiye konusunda uyardı: Şimdilik erteledi ama girmesi uzun sürmez
Süper Lig'e Fenerbahçe damgası Süper Lig'e Fenerbahçe damgası
Hong Kong iç savaşın eşiğinde Hong Kong iç savaşın eşiğinde
Galatasaray yönetiminin "Olağanüstü seçim" kararı masaya yatırılacak Galatasaray yönetiminin "Olağanüstü seçim" kararı masaya yatırılacak
Hamit Altıntop'tan 2 milyon liraya anlaştığı yapı firmasına 'ayıplı mal' davası Hamit Altıntop'tan 2 milyon liraya anlaştığı yapı firmasına 'ayıplı mal' davası
TDV gönüllüleri hediyelerle çocukları da sevindirdi TDV gönüllüleri hediyelerle çocukları da sevindirdi
Çanakkale'de 118 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de 118 düzensiz göçmen yakalandı
Konya'da Suriyeli aile fertleri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı Konya'da Suriyeli aile fertleri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
G.Saray maça çıkmadan 32 milyon Euro kazandı G.Saray maça çıkmadan 32 milyon Euro kazandı
Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüldü Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 küçüldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:50:56 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:29:42

Trump'ın Çin'e yönelik ek vergi yasağı Türkiye'ye yaradı

Dünyanın en büyük hazırgiyim ithalatçısı olan ABD, 1 Eylül’den itibaren en büyük tedarikçisi konumundaki Çin’den ithal edeceği hazırgiyim ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, “Biz bu durumu fırsata çevirmek istiyoruz. Nitekim, daha şimdiden ABD’den gelen ek siparişlerle önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek, bu yıl ABD’ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum” diye konuştu.

Karaca yaptığı yazılı açıklamayla ABD’nin Las Vegas kentinde 11 Ağustos'ta başlayan ve alanında dünyanın en büyük hazır giyim fuarlarından biri olan Magic Show’a katıldıklarını aktardı.

Fuara katılan Türk firmalarının dünyanın dört bir yanından gelen alıcıların yoğun ilgisi ile karşılaştığını belirten Karaca, fuara Türkiye’den 21’i İHKİB öncülüğünde milli, 12’si bireysel olmak üzere toplam 33 firmanın katıldığını kaydetti.

Türk sektör paydaşlarının yeterli hazırlıkları ve çalışmaları yapması halinde ABD pazarına daha fazla satış yapabileceğini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"ABD, dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı. 2018’de 103 milyar dolarla dünya hazır giyim ithalatının yüzde 21’ini tek başına gerçekleştirdi. Türkiye olarak böylesine büyük pazardan ne yazık ki istediğimiz payı alamıyoruz. 2018’de ABD’ye 595 milyon dolar düzeyinde bir ihracatımız var. Son 5 yıldır üst üste bir artış trendi yakalamakla birlikte henüz istediğimiz seviyede değiliz. 2019’un ilk 7 ayında da geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızda yüzde 7,1 artış var.

ABD, 1 Eylül’den itibaren en büyük tedarikçisi konumundaki Çin’den ithal edeceği hazır giyim ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamaya başlayacak. Biz bu durumu fırsata çevirmek istiyoruz. Nitekim daha şimdiden ABD’den gelen siparişlerde bir artış gözlemliyoruz. Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD’ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum."

- "Magic Show’u tanıtım için etkili kullandık"

Karaca, Türkiye’nin 2005’ten önce ABD’ye hazır giyim ihracatının 1,5 milyar doların üzerinde olduğunu anımsatarak, kotaların kaldırılması ile pazarda çok ciddi kan kaybı yaşadıklarını hatırlattı.

Özkan Karaca, "İHKİB olarak en kısa zamanda yeniden aynı rakamları yakalamak için çalışıyoruz. İHKİB öncülüğünde milli katılım düzenlediğimiz Magic Show’u tıpkı öncekilerde olduğu gibi tanıtım için yine çok etkili kullandık. Sonuçlarını da en kısa zamanda alacağımıza inanıyorum." diye devam etti.

Hong Kong iç savaşın eşiğinde
Mesut Özil, Kangal köpeklere güveniyor
Hande Erçel kendisine "bazlama surat" diyen takipçisine dava açtı
The Times: Türkiye'nin girmesi uzun sürmez
TDV gönüllüleri çocukları unutmadı
Hamit Altıntop yapı firmasına 'ayıplı mal' davası
Hazırgiyimde ABD atağı
Terör devleti İsrail'i Türkiye korkusu sardı!
Kurban bahane
Burak bebek uğur getirdi
Bu orman yangınları hayra alamet değil!
Çalışan anneye kreş yardımı
Trump'tan Hong Kong çağrısı!
'Fenerbahçe’de seve seve oynarım’
Deneysel Ebola ilaçlarında büyük başarı!
Kayseri'de kasaplar anlattı: Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar
Bulgaristan Savunma Bakanlığı açıkladı: F-16'lar 2023'e kadar teslim edilecek
Leylekler ölmesin diye elektrikler kesildi
Özbek’ten geri adım
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ