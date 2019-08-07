Trump'ın danışmanı Navarro: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

Fox News ile söyleşisinde, Fed´e sene sonuna dek faizleri 75 baz puan ya da yüzde 1.0 düşürme çağrısı yapan Navarro, "Faiz oranları arasındaki fark istihdam kaybına neden oluyor. Yüksek faiz oranları yatırımı ve ihracatı baskılıyor" dedi.

Navarro, Fed´in faizleri indirdiği ve ABD´nin Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşması imzaladığı takdirde, Dow Jones Endeksi'nin de, şu an bulunduğu 26 bin puan dğzeyinden 30 bin puan düzeyine yükseleceğini ileri sürdü.

DHA