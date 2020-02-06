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06 Şubat 2020 Perşembe 10:28:20 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 11:12:36

Trump'ın aklanmasıyla dünya borsalarının yükselişi hızlandı

Küresel pay piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılamasında aklanması, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve ticaret gelişmeleri ile pozitif seyrini güçlenerek sürdürüyor.

ABD'de Senato'daki azil yargılamasının dün akşamki oylamasında beklendiği gibi Trump'ın aklanması, Çin'in gümrük tariflerinde indirime başlayacağı haberi ve özel sektör istihdamının ocakta tahminleri aşması ile New York borsasında rekorlar kırıldı. Dün S&P 500 endeksi yüzde 1,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak kapanış rekorlarını geliştirirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,68 artarak tarihi zirvesinin hemen altında günü tamamladı.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın aklanmasına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Demokratların bu utanç verici davranışının son bölümünü geride bırakmış olmaktan memnuniyet duyuyor, ayrıca 2020'de ve sonrasında Amerikan halkı adına çalışmayı dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Analistler, azil sürecinin beklendiği gibi gerçekleşmesi ve gerek ön seçimler gerekse anket sonuçları sonrası Trump'ın bu yıl sonu gerçekleştirilecek seçimde tekrar başkan seçileceğine ilişkin beklentilerin arttığını ifade etti. 

Avrupa tarafında, Brexit sonrası ticaret görüşmeleri gündemin odağındaki yerini korurken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, Avrupa Parlamentosu'nda "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda yapacağı konuşma ve İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın, İngiltere ile ABD arasındaki serbest ticaret müzakerelerine ilişkin açıklayacağı taslak yol haritası takip edilecek. 

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin beklentileri aşması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 yükseliş kaydetti. 

Bugün Çin'in ABD'ye uyguladığı gümrük tarifelerini 14 Şubat'ta düşüreceği ve koronavirüsüne ilişkin ilaç geliştirme çalışmalarının hızlandığı haberleri sonrası Asya borsalarında yükselişler ivme kazanırken, Brent petrolün varil fiyatı da yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 yükseliş kaydetti. 

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve 123.629 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazancıyla 122.321 puandan tamamladı. Dün 5,9805'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9831 seviyesinde işlem görüyor. 

Suriye ile ilgili gelişmelerin yanı sıra yurt dışındaki haber ve veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.200 üzerinde kalındığı sürece 123.900 ve 125.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Analistler, dolar/TL'de ise 5,97-5,99 dar bandı içindeki sıkışmanın takip edildiğini, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini ifade etti. 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 

10.00 Almanya, aralık ayı fabrika siparişleri

12.00 Avro Bölgesi, ECB ekonomik bülteni

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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