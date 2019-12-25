Trump ile Xi Jinping uzlaşma sağladıkları ticaret anlaşmasını imzalayacak
ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasını, Donald Trump ve Xi Jinping imzalayacak. ABD, anlaşmanın tamamlandığını bildirirken, Çin tarafı henüz anlaşmanın tamamlandığını doğrulamadı.
ABD ve Çin arasında ilk aşamasına ilişkin uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasını, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping imzalayacak.
ABD askerleriyle bir telekonferans görüşmesi yapan Trump, "Bir imza töreni yapacağız... Bir araya geldiğimizde hızlıca imzaları atacağız, çünkü bunun yapılmasını istiyoruz. Anlaşma yapıldı. Artık yalnızca çeviriler yapılıyor" dedi.
ABD tarafının "anlaşmanın tamamlandığına" ilişkin açıklamalarına karşılık, Çin tarafı henüz anlaşmanın tamamlandığını onaylayan bir açıklama yapmadı.
Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin ayrıntıların, resmi imzalar atıldıktan sonra açıklanacağını duyurdu.
DHA
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