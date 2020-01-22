Trump: Fed'in faiz oranlarını yükseltmesi erken verilmiş bir karar
ABD Başkanı Donald Trump, "Fed faiz artırmasaydı Dow Jones endeksi 10,000 puan daha yukarıda olabilirdi. Oranların yükseltilmesi erken alınmış bir karar" dedi.
CNBC´ye konuşan Trump'a göre Fed faiz artırmasaydı Dow Jones endeksi 10,000 puan daha yukarıda olabilirdi.
Trump, Fed faiz oranlarını yükseltmeseydi ABD´nin büyüme oranının yüzde 4.0´e yaklaşabileceğini söyledi. Aynı zamanda 2019 yılında yaşanan yavaşlamanın; Boeing 737 MAX krizi, General Motors grevleri de dahil birçok faktöre bağlı olduğunu belirtti.
Fed faiz oranlarını 2017 ve 2018´de defalarca arttırmasının ardından, Trump'ın aylarca aralıksız olarak eleşytirilerinin ardından 2019´da faizleri üç kez indirdi.
Trump, zirvede yaptığı konuşmada kendi başkanlığı döneminde ABD ekonomisinin 19 trilyon dolar varlık yarattığını da ifade etti.
(DHA)
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