Trump: Fed'in faiz oranlarını yükseltmesi erken verilmiş bir karar

CNBC´ye konuşan Trump'a göre Fed faiz artırmasaydı Dow Jones endeksi 10,000 puan daha yukarıda olabilirdi.

Trump, Fed faiz oranlarını yükseltmeseydi ABD´nin büyüme oranının yüzde 4.0´e yaklaşabileceğini söyledi. Aynı zamanda 2019 yılında yaşanan yavaşlamanın; Boeing 737 MAX krizi, General Motors grevleri de dahil birçok faktöre bağlı olduğunu belirtti.

Fed faiz oranlarını 2017 ve 2018´de defalarca arttırmasının ardından, Trump'ın aylarca aralıksız olarak eleşytirilerinin ardından 2019´da faizleri üç kez indirdi.

Trump, zirvede yaptığı konuşmada kendi başkanlığı döneminde ABD ekonomisinin 19 trilyon dolar varlık yarattığını da ifade etti.

(DHA)