Trump dalgası TL’yi teğet geçti

ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi ABD Başkanı Donald Trump, ABD şirketlerinin Çin’den çekilmelerini ve alternatif aramalarını istedi. Asya piyasalarında sert satışlar yaşanırken endeksler düştü ve döviz piyasalarında da dalgalanmalar yaşadı.

YUAN %2 DEĞER KAYBETTİ

Yuan, dolar karşısında yüzde 2’ye yakın değer kaybederek 7.19 üzerine çıktı ve 2010 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Yuanda yaşanan hareket güvenli liman arayışıyla Japon yeni (JPY) cephesini de tetikledi. Yen yükselirken, hisse senedi ve tahviller düştü.

ETKİSİ SINIRLI KALDI

Asya’da sığ piyasada Japon yatırımcının TL’deki uzun pozisyonları kapandı ve dolar/TL 5.77 seviyesinden 6.3953’e kadar gelerek 7 lirayı aştığı 2018 ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar kuru, daha sonra değer kaybeden diğer para birimlerinin aksine 5.80 seviyesine geriledi.