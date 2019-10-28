Trump: Çin ile bu hafta bir ticaret anlaşma olasılığı var



Çin ile ticaret müzakerelerinin çok iyi gitmekte olduğunu ve Çin'in bir anlaşma yapmayı çok fazla istediğini vurgulayan Trump, Çin ile bir ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını, Çin'in ABD tarım ürünlerinden çok daha fazla alım yapacağını vurguladı.

Çin heyetinin, ticaret görüşmelerinin 11. turu için Washington'a ulaşmasının ardından gazetecilere konuşan Trump, 200 milyar dolarlık Çin malı için gümrük vergileri koyulmasını öngören kararının ardından ticaret görüşmelerinin hız kazandığına dikkat çekti.

(DHA)