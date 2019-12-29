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29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 20:00:49

Trüf balonu

 'Dünyanın en pahalı mantarı' olarak bilinen ve kilosunun 2 bin euro olduğu iddia edilen 'trüf' mantarı Türkiye’de en fazla 180 euroya alıcı bulabiliyor. 

İran’dan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılırken Van’da havaalanında ele geçirilen 80 kilo trüf mantarı, Ticaret Bakanlığı’nca iki kere ihaleye çıkarılmasına rağmen alıcı bulamamıştı. Kilosunun 2 bin euro olduğu iddia edilen mantar, bu işi yapmak isteyen birçok insanın iştahını kabartıyor. Büyük umutlarla bu işe girenler ise hayal kırıklığı yaşıyor. Özel yetiştirilmiş avcı köpeklerle mantarları toplayan vatandaşlar bunları en fazla 180 euroya satabiliyor. Samsun'da Fatih Gören ve Rıza Telli adında 2 kişi geçen haziran ayında kolları sıvayarak trüf mantarı işine girdi. Trüf mantarı işine başladıktan günümüze kadar 30 kilogram topladıklarını belirten iki arkadaş, Türkiye’de mantarın kilogram fiyatının 30 ile 180 euro arasında olduğunu söyledi. 

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