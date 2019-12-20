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20 Aralık 2019 Cuma 12:34:04 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 12:34:42

Tropikal meyveler üreticinin yüzünü güldürdü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tropikal meyve üretimi yapan çiftçinin yüzü yüksek getiri sayesinde gülüyor.

Gazipaşalı çiftçiler, son yıllarda bakımı daha kolay, getirisi daha yüksek olan ve pazar sorunu bulunmayan tropikal meyve üretimine yöneldi. 

Muz ve avokadoyla başlayan üretime zamanla longan, passiflora (çarkıfelek), mango, Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee), papaya, ejder meyvesi, guava, kahve ve çikolata meyvesi eklendi.

Aroması ve lezzetiyle dikkati çeken ejder meyvesinin tanesi 25, büyüklüğüne göre mangonun tanesi 10 ila 60 liradan alıcı buluyor. Yine adet olarak Yıldız meyvesi (star fruit) 15, longan 20, passiflora 8, papaya 12 liradan, liçinin ise kilogramı 150 liradan satılıyor.

Kentte en fazla muz ve avokado üretiliyor. Bu meyveler, Rusya başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Diğer tropikal meyveler, üretim miktarı yeterli olmadığı için lüks otellerde, büyük marketlerde ve pazarlarda satışa sunuluyor.

Turistler, turlarla tropikal meyvelerin üretildiği bahçeleri gezip alışveriş yapıyor. 2 bin ailenin 20 bin dekar alanda tropikal meyve ürettiği Gazipaşa'da çiftçiler, daha fazla meyve yetiştirerek dünya pazarına açılmayı hedefliyor.

Mango en revaçta olan meyvelerden

Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazipaşa'da bu yıl tüketicilerin tropikal meyvelerle tanışma yılı olduğunu söyledi.

Denemesi yapılan 30 civarında tropikal meyve olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Bunlardan uyum sağlayanlardan mango, ejder meyvesi, passiflora gibi meyvelerin üretimine geçildi. Avokadoda tüm çeşitler, ejder meyvesinde 2, passiflorada bir çeşit tescillendi. Muzda da iki tür tescilli." diye konuştu.

"Mango en revaçta olan meyvelerden birisi, damak tadımıza da uygun. Pazarda büyüklüğüne göre 60 liraya kadar alıcı buldu. Bu yıl mangonun getirisi oldukça iyiydi." diyen Yalçın, turistlerin tropikal meyvelerin Türkiye'de yetişmesine şaşırdıklarını belirtti.

Turizm firmalarının bahçelere turlar düzenleyerek "tarım turizmini" başlattığını dile getiren Yalçın, "Üretim alanları sürekli genişliyor, yeni bahçelerin kurulumu hızla devam ediyor. Üreticilerin yoğun ilgisi var." dedi.

Yalçın, adını bile duymadıkları yeni tropik meyvelerin fidanlarını yetiştirdiklerini, dünya pazarında bu meyvelere ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

İki dönüm arazide mango yetiştiren Sefa Oğuz da 4 bin adet civarında mango üreterek, 80 bin lira gelir elde ettiğini söyledi.

Mango fidanı üreticisi Mustafa Ezici, mangonun açıkta da serada da yetişebildiğini belirterek, "Dönüme 50 tane ekilebilir. Fidanlar 7 yaşına geldiğinde bir dönümden 200 bin lira kazandırıyor." dedi.

(AA)

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