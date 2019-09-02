Trogemann: Kalkınma sorunları sadece ekonomik açıdan çözülemez

  • Bist 100
    98157.5
  • Dolar
    5,8171
  • Euro
    6,3834
  • Altın
    283,8280
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trafikte makas atan magandalar kamerada Trafikte makas atan magandalar kamerada
Marketteki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Marketteki dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beylikdüzü'nde markette yaşanan kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde markette yaşanan kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
Arabuluculuk sınavına başvuru süresi uzatıldı Arabuluculuk sınavına başvuru süresi uzatıldı
Şu magandalar trafikte oldukça kimse emniyette değil! TEM Otoyolu'nda makasçı magandalar kameraya takıldı Şu magandalar trafikte oldukça kimse emniyette değil! TEM Otoyolu'nda makasçı magandalar kameraya takıldı
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman son? Ücretli öğretmenlik başvuru dilekçesi 2019 indir Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman son? Ücretli öğretmenlik başvuru dilekçesi 2019 indir
İsrail hapishanelerindeki 200 Filistinli tutuklu açlık grevine başladı İsrail hapishanelerindeki 200 Filistinli tutuklu açlık grevine başladı
UCM "Mavi Marmara Davası"nda savcılığın kararını tekrar gözden geçirmesini istedi UCM "Mavi Marmara Davası"nda savcılığın kararını tekrar gözden geçirmesini istedi
Trafik sigortasında yeni dönem başladı Trafik sigortasında yeni dönem başladı
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD Temsilcisi Halilzad'la görüştü Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ABD Temsilcisi Halilzad'la görüştü
Terör örgütü PYD/PKK, IKBY'ye ait kanalın ofislerini kapattı Terör örgütü PYD/PKK, IKBY'ye ait kanalın ofislerini kapattı
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
TİM Başkanı Gülle: Ekonomimiz, toparlanmanın güçlü sinyallerini gösteriyor TİM Başkanı Gülle: Ekonomimiz, toparlanmanın güçlü sinyallerini gösteriyor
Ekonomistler büyüme verisini değerlendirdi Ekonomistler büyüme verisini değerlendirdi
Trogemann: Kalkınma sorunları sadece ekonomik açıdan çözülemez Trogemann: Kalkınma sorunları sadece ekonomik açıdan çözülemez
Sağlığı tehdit eden yanıltıcı yayınlara 564 kez müeyyide uygulandı Sağlığı tehdit eden yanıltıcı yayınlara 564 kez müeyyide uygulandı
Yüz nakli için ekip her zaman hazır Yüz nakli için ekip her zaman hazır
Bilecik'te tarihi yol kalıntıları bulundu Bilecik'te tarihi yol kalıntıları bulundu
2019 ek yerleştirme kontenjanları belli oldu mu? Ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? 2019 ek yerleştirme kontenjanları belli oldu mu? Ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?
Keşmir’in ardından Assam: Kuzey Hindistan’da sular ısınıyor Keşmir’in ardından Assam: Kuzey Hindistan’da sular ısınıyor
ABD Donanması ilk defa ASEAN ile tatbikat yapacak ABD Donanması ilk defa ASEAN ile tatbikat yapacak
Eşi öldüresiye dövdü, hastanede 'Merdivenden düştü' denildi! İşte korkunç gerçek... Eşi öldüresiye dövdü, hastanede 'Merdivenden düştü' denildi! İşte korkunç gerçek...
Galatasaray'da Diagne ve Kostas fiyaskosu! Tam 15 milyon Euro Galatasaray'da Diagne ve Kostas fiyaskosu! Tam 15 milyon Euro

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:58:18 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:59:29

Trogemann: Kalkınma sorunları sadece ekonomik açıdan çözülemez

UNDP Avrupa ve Orta Asya İstanbul Bölge Ofisi Müdürü Trogemann, kalkınma sorunlarının sadece ekonomik açıdan çözülebilecek bir durum olmadığını belirtti.

İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Kalkınma Dayanışma Fonu (ISFD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yoksullukla mücadele konusunda toplantı düzenledi. İki gün sürecek etkinlik, 27 Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı esnasında başlatılacak olan "ISFD Yoksulluğun Azaltılması İçin STK’ların Güçlendirilmesi Programı” için ön hazırlık niteliği taşıyor.

ISFD tarafından düzenlenen program, STK'ları mültecilerin eğitimi, istihdamı artırma ve kalkınma kaynaklarının geliştirilmesi, ulaşılması zor toplulukların sosyo-ekonomik refah düzeylerinin iyileştirilmesi konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Program, IsDB'ye üye ülkelerde bulunan STK'ların haritalandırılması, taranması ve sınıflandırılması, seçilen STK'ların kapasitelerinin artırılması, mültecilerin temel eğitimini, esnekliğini ve gelişimini destekleyen dönüştürücü projelerin teşvik edilmesi, STK'lar için sürdürülebilir yenilikçi finansman mekanizmaların oluşturulması gibi konuları kapsıyor.

Yarın da devam edecek olan toplantıda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP), IsDB ve ISFD'den katılımcılar, çocukların korunması, Afrika'daki yoksulluk, sosyo-ekonomik konular, İslami ve alternatif finans, inovasyon, blokzincir fırsatları ve özel sektör ile ortaklık konularında konuşmalar yapılacak.

Yoksulluğu azaltmak için iş birliği

Toplantının açılışında konuşan UNDP Avrupa ve Orta Asya İstanbul Bölge Ofisi Müdürü Gerd Trogemann, bugün burada olan insani yardım aktörleri ile birlikte verimli ve iddialı programlar üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Geleneksel ve bir o kadar da iddialı olan 'ISFD Yoksulluğun Azaltılması İçin STK’ların Güçlendirilmesi Programı' için ön hazırlık niteliğinde bu toplantının sorunları belirleme, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve STK'ların nasıl destekleneceğine dair önemli sonuçları olacak.” diye konuştu.

İnsani yardım konusuna az daha derinden bakıldığında çok fazla değişkeninin, elementinin ve içeriğinin olduğunu görebildiklerini dile getiren Trogemann, şunları kaydetti:

“Bu içerikler sürdürülebilir kalkına hedeflerinde farklı bakış açılarını temsil etmek açısından ve kalkınma meselelerinin karmaşıklığını anlama açısından önem arz ediyor. IsDB, küresel kalkınma topluluğu için bir ihtiyacı temsilen önemli bir kuruluştur. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha doğru sonuçları bulabilme açısından çeşitli çalışmalar yürüten özel sektör, STK, toplum bazlı kuruluşların ortaklaşa hareket etmesi hayati derecede önem arz etmektedir. Bu şekilde daha derinden ve geniş çaplı sonuçları, verimli katkıları sunmuş oluruz.”

Trogemann, uluslararası organizasyonların, STK'ların, toplum bazlı kuruluşların, özel sektör aktörlerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bakımından anahtar rollere sahip olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürdürülebilir kalkınma hedefleri sadece ekonomik açıdan çözülebilecek bir durum değil. Uzun zamandır çok büyük miktarlarda paralar harcayan büyük organizasyonlar var ancak bu tür sorunlar sadece büyük para miktarlarıyla çözülmüyor. Sorunlara çözüm bulmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak hareket etmek, ortak güç oluşturabilmek gerekiyor. Bu da toplum farklı kısımlarının, STK'ların ve özel sektör kuruluşlarının, insani yardım kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluyor.”

"Yoksullukla mücadele tek başına yapılacak bir mesele değil"

ISFD Kıdemli Danışmanı Khemais El Gazzah da daha fazla istihdam yaratmayı, eğitim sektörünü iyileştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, en önemli ve etkin sektörlerde projeler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

El Gazzah, iki yüz projeyi finanse ettiklerin, yoksulluğu azaltma konusunda iddialı olduklarını vurgulayarak, “Bu tek başımıza altından kalkacağımız bir şey değil. IsDB, ISFD veya UNDP olarak birlikte çalışmalıyız. Yoksullukla mücadelenin tek kişilik ya da tek kurumun yapabileceği bir iş olmadığını düşünüyoruz. Bunu başarmak için iş birliğine ihtiyacımız var. Bu düşünceden yola çıkarak, STK'ların yoksullukla mücadeleye destek vermesini amaçlayan programla geldik.” ifadelerini kullandı.

IsDB’nin 8 yıl önce STK'larla çalışmaya başladığını anımsatan El Gazzah, “Şimdi daha verimli olmak için ikinci aşamaya geldik. Birlikte nasıl daha fazla katkıda bulunabilmeyi ve projedeki yerel STK'ların verimliliğinin yükseltilmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. En büyük zorluklardan biri de finansmana erişebilmek. Bizim rolümüz, finansmana erişim yeteneklerini nasıl geliştirilebileceğini göstermektir.” değerlendirmesinde bulundu.

500 STK'nın kapasitesi güçlendirilecek

IsDB İnsani Kalkınma Departmanı STK ve Sivil Toplum Sorumlusu Ahmet Berthe de programın amacının, STK'ları mültecilerin eğitimi, istihdam yaratma, dayanıklılık oluşturma ve ulaşılması zor topluluklara fırsat yaratmak olduğunu söyledi.

Berthe, hedeflenen toplulukların yüzde 30'unda, kadın oranının yüzde 50'sinin desteklendiğini hatırlatarak, programın en önemli özelliğinin 57 üye ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının haritalanması olduğunu aktardı.

Program kapsamında 15 bin mültecinin ve yetimin kaliteli temel eğitime erişmesini beklediklerini ifade eden Berthe, “3 bin düşük gelirli aile, gelir getirici faaliyetlerle topluluk yaşamı gelişimine erişebilecek. 500 STK'nın kapasitesi güçlendirilecek. ISFD / IsDB 10 milyon dolarlık bir katkıyı onayladı. UNDP 1,61 milyon dolarlık bir katkıyı onayladı. STK'ların da 7,3 milyon dolar katkıda bulunmaları bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ