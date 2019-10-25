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25 Ekim 2019 Cuma 16:13:27 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 16:27:48

TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş kuruldu

Eti Maden ve savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş kuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş'yi kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek. Yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesisi 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Tesisimizde 250 kişiyi de istihdam edeceğiz."

NÜKLEER SEKTÖRE 2 BİN KAT DEĞER KATACAK

Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkan sağlayacak, Enerji Bakanlığı ve Çinli Machinery Engineering Corporation firmasının ortaklığıyla inşa edilecek bor karbür tesisinin temeli, cuma günü atılacak. Bu stratejik dönüşümle Türkiye’ye sağlanan katma değer, bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2 bin katına kadar çıkmış olacak. Bor karbür mevcut durumda, tank zırhı, kurşun geçirmez yelekler, motor sabotaj tozlarında kullanılırken, tesis ile birlikte Türkiye’nin savunma sanayiinde borun kullanım oranı da artacak.

HAMI 200,  İŞLENMİŞİ 40 BİN DOLAR

Bakan Dönmez, hammadde halindeki ihracat fiyatı 200 dolar olan boru yarı mamül hale getirip birim fiyatını 40 bin dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

AA

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