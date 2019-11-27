Trakya'da doğalgaza 'çeyrek' kaldı

Türkiye, yılda 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Bunun önemli bir bölümü boru hatları üzerinden Rusya’dan ithal ediliyor. Azerbaycan ve İran da doğal gazda önemli birer tedarikçi ülke olarak öne çıkıyor.

Türkiye, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) de ithal ediyor. Gerek uzun dönemli sözleşmelerle (Katar ve Cezayir gibi) gerekse de spot piyasadan (ABD kaynaklı) LNG satın alıyor. Böylece, gerek sanayi, gerek elektrik sektörü, gerekse de konutların ihtiyacı karşılanıyor.

GAZDA YERLİ ÜRETİM

Türkiye, petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmaları da yapıyor. Petrol için karada ve açık denizlerde (Akdeniz’de) yoğun bir arama ve üretim faaliyeti yürütülüyor. Doğal gaz için de başta Trakya olmak üzere bazı bölgelerde arama ve üretim çalışmaları söz konusu.

TRAKYA’DA ÇEYREK KALDI

Trakya’da, Kanadalı Valeura ile Norveçli Equinor (yüzde 50-50 ortaklıkla),doğal gaz arama çalışması yapıyor. Kamuoyu, belli aralıklarla “Gaz bulundu” haberleri nedeniyle Trakya’yı yakından izliyor.

Peki, doğal gaz bulundu mu? Gerçekten 500 milyar metreküpe kadar gaz var mı?

- Valeura ile Norveçli ortağı Equinor, Tekirdağ’da, “gas in place” Türkçesi ile olası gaz bölgelerinde, 4 bin 500-5 bin metre derinliğe ulaşan kuyular açtı.

- 3 kuyudan örnekler alındı. Kuyular, açık tutuluyor ve gaz akışı anlık olarak izleniyor.

- Bu örnekler, gelişmiş laboratuarlarda teste tabi tutuluyor; simülasyonlar yapılıyor.

- Bu çalışmaların yeni yılın ilk çeyreğinde tamamlanması ve gaz varlığına ilişkin kesin düzeyde yanıtların verilmesi hedefleniyor.

“KANITLANMASI GEREKLİ”

Valeura ile Equinor’a yakın kaynaklar, bölgede doğal gaz bulunduğunun kanıtlanması gerektiğini belirterek, “Rezerv önemli ama yeterli değildir. Gazın, üretilebilir ve ticari olması gerekiyor. Asıl hedef, bu noktaya ulaşmak” dedi. Kaynaklar, gaz miktarıyla ilgili ortaya atılan rakamların da tamamıyla “spekülatif” olduğunu kaydetti.

(Habertürk)