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09 Kasım 2019 Cumartesi 14:33:33 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 14:34:32

Traktör satışına faiz indirimi dopingi

TürkTraktör'ün bu yıl ocak-ağustos döneminde aylık 780 olan traktör satışı, eylül ayında yılın en yüksek oranı 1036'ya yükseldi.

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, bu yıl ocak-ağustos döneminde aylık 780 olan traktör satışının eylül ayında yılın en yüksek oranı 1036'ya yükseldiğini belirterek "Eylül ayında piyasadaki artışın en önemli etkenlerinden birisi olarak faizlerdeki düşüşü görüyoruz." dedi.

Akyüz, TÜYAP 13. Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı'na katılmak üzere bulunduğu kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de traktör parkındaki 1,9 milyon aracın 600 bininin 35 yaş üstü olduğunu belirtti.

Yüksek bakım maliyet ve yakıt tüketimi ile önemli güvenlik normlarından yoksun bu araç parkın mutlaka yenilenmesi gerektiğini aktaran Akyüz, traktör satış oranları hakkında bilgiler verdi.

Akyüz, pazarın ay ay iyileştiğini gördüklerini, yılın 8 ayında aylık 780 olan traktör satış ortalamasının eylülde 1036'ya çıktığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Eylül ayında piyasadaki artışın en önemli etkenlerinden birisi olarak faizlerdeki düşüşü görüyoruz. Merkez Bankasının faiz indirimin akabinde tüm bankalarda düşen faizle beraber otomotivde başlayan uygun kredi çözümlerine biz de sektör olarak dahil olduk. Bankaların yanı sıra bayilerimiz vasıtasıyla çiftçilere uygun finansman çözümlerimiz var. Eylül ayında Türkiye geneli 2 bin 261 satış içinde 1036 traktörle payımızı artırdık. Satış adedi açısından eylül ayında, bir önceki yıla göre kıyasladığımızda pazar payımız 10 puan artarak yüzde 46 olarak gerçekleşti. Böylece bizim Türk traktör pazarında New Holland markamızla birinciliğimiz 2019'da da devam ederek 13. yılına gireceği anlaşıldı. Bu bizim için sevindirici."

Traktörlerde teknoloji gelişiyor

Akyüz, özellikle 10 yıl içinde traktörün uydudan pozisyon alıp otomatik kontrolle yaptığını hassas tarımın çok konuşulacağını belirterek, çiftçileri bu konuya ilgi göstermeye davet etti.

Firma olarak çiftçilere kolaylıklar sunduklarına işaret eden Akyüz, şunları söyledi:

"Hassas tarıma uygun olmayan bir traktörün buna uyumlu hale gelmesi için 100 bin lira gibi bir maliyet gerekiyor fakat biz bunu fabrikada montajlı olarak sattığımız modellerde teknolojiyi ucuzlatarak, çiftçinin buna ulaşmasını kolaylaştırdık. Çiftçi, fabrikadan hassas tarıma uygun modeli aldığında ekstradan 50 bin lira cebinden çıkmış olacak."

Akyüz, çiftçilerin traktör parkını yenilemesi kadar verimliliğin artması için ekipmanlara da önem vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Traktör, arkasındaki ekipmanlar aslında çiftçilerin ihtiyacını gideren bir iş ortağı haline geliyor. Ekipman deyince toprak işlemeden, ilaçlamaya, gübre atmadan tohuma, hasat sonrası ürünün nakliyesine kadar bir yelpazeyi kaplıyor. AB'de her bir traktör başına 10 ekipman düşerken Türkiye'de bu adedin 5 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim mekanizasyonda gidecek daha çok yolumuz var." diye konuştu.

(AA)

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