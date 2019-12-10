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10 Aralık 2019 Salı 16:51:15 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 16:52:05

Trabzon kruvaziyer turizmine yöneliyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, "Kruvaziyer turizmi alanına şehir olarak eğilmeliyiz ve gemilerin gelmesi noktasında geçmişteki 20'li sayıları yakalamalıyız." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş'ten Trabzon Limanı'nın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon Limanı'nın bölgede çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar noktasında üzerilerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Zorluoğlu, "Bu noktada kapasitenin artırılmasından tutun da daha iyi işletilmesine ve daha çok sevkiyat noktasında işlev görmesine kadar oluşabilecek sorunların çözümünde her türlü katkıyı sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Gelen misafirlerin memnuniyetinin de önemli olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, "Gelen misafirleri memnun etmeli ve gittiklerinde reklamımızı yapmalarını sağlamalıyız. 2021-2022 uzak bir gelecek değil. Bu alana şehir olarak eğilmeliyiz ve gemilerin gelmesi noktasında geçmişteki 20'li sayıları yakalamalıyız." dedi.

Sümela Manastırı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sümela Manastırı şu anda UNESCO'nun geçici miras listesinde. Mühim olan kalıcı miras listesine girmek ve bu ancak şehrin ortak çalışması ile yapılabilir. Kültür ve Turizm Bakanımızla da konuştum ve kalıcı miras listesine girmek için bir çalışma yapmak istediğimizi söyledim. Bugüne kadar düşünülmesi gereken bir durumdu. Başarabilirsek muhteşem bir iş yapmış olacağız."

"2021-2022'de Galataport açılınca faaliyetlerimiz artacaktır"

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş de şehrin hem ekonomisine hem de turizmine katkı sunmak için çalıştıklarını vurguladı.

Yapılan çalışmalara dikkati çeken Ermiş, "170 çalışanımızla Trabzon'a yılda 17 milyon liralık nakit akışı sağlıyoruz. Turizm noktasında da şehrimize ilk gelen kruvaziyer gemileri törenle karşılıyoruz. Bize gelen kruvaziyer gemileri İstanbul'dan kalktığı için Galataport'ta süren çalışmalar nedeniyle sayıda bir azalma olsa da projenin tamamlanmasının ardından faaliyetlerin eskisi gibi süreceğine inanıyoruz. 2021-2022'de Galataport açılınca faaliyetlerimiz artacaktır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Trabzon Liman İşletme Başkanı Temel Adıgüzel ile de bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(AA)

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