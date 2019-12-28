Toyota'dan yerli otomobil mesajı: Türkiye’nin otomobili aramıza hoş geldin!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirdiği ‘Yeniliğe Yolculuk’ buluşmasında, kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceğini paylaştı.

Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir" dedi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden C-SUV modelinin ön gösterim versiyonunu tanıttı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Yeniliğe Yolculuk Buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte bir de C- Sedan konsepti gösterildi.

Tanıtım sonrası Japon otomotiv devi Toyota Twitter hesabından yerli otomobille ilgili bir mesaj yayınladı. Toyota mesajın "Türkiye’nin otomobili aramıza hoş geldin!" mesajı paylaştı