Toroslar'dan Rusya'ya kiraz ihracatı

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde yetişen, kalitesi ve lezzeti dolayısıyla büyük bölümü ihraç edilen Ziraat 900 cinsi kiraz, Rusya'dan büyük ilgi görüyor.

Kalitesi ve tadıyla yurt dışında "Türk kirazı" olarak bilinen Hadim kirazının hasadı sürüyor.

İhracata yönelik yetiştirilen, aroması, lezzeti ve kalitesiyle yüksek getirisi olan kirazın hasadı, yaklaşık 2 ay devam ediyor.

Bu yıl 20 bin ton rekolte beklenen Hadim kirazının yüzde 90'ı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Hadim Hali'nde ihracat hareketliliği



İhracatçı İsmail Sağdıç, AA muhabirine, hasadın sürdüğü bugünlerde halde büyük hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bu yıl rekolte ve fiyatın çiftçinin yüzünü güldürdüğünü anlatan Sağdıç, "Şu anda fiyatlar 8 ila 10 lira arasında. Burada çiftçilerden aldığımız ürünlerin ihracatını sağlıyoruz. Ayrıştırma, paketleme ve soğuk hava depolarına gönderilen kiraz, oradan da yurt dışına çıkıyor. İşler bereketli, mal kaliteli ve ürünümüz çok güzel." diye konuştu.

"Rusya'ya yaklaşık 300 ton kiraz gönderiyoruz"



Sağdıç, günlük 30-40 ton ürünü ihracat için bölgeden gönderdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki haftalarda bu daha da hızlanacak. Buradaki ürün genellikle Avrupa ve Rusya'ya gidiyor. Rusya'ya da Ziraat 900 gönderiyoruz. Hadim kirazı, 28 kalibre büyüklüğünde ve oldukça lezzetlidir. Türkiye'nin en lezzetli kirazı burada yetişiyor diyebiliriz. Rusya'da bu ürün çok beğeniliyor. Lezzetli buluyorlar ve yoğun talepte bulunuyorlar. Geçtiğimiz yıllara göre Rusya ile ticaretimiz daha da arttı. Özellikle bu yıl ihracatımız daha iyi. Rusya'dan S-400 alıyoruz onlar da bizden Ziraat 900 alıyor. Rusya'ya yaklaşık 300 ton kiraz gönderiyoruz"

İhracatçı İhsan Gökçe ise hasadın bereketli geçtiğini belirterek, "Ürettiğimizi değerinde satıyoruz. Yılda 350 ton Rusya'ya kiraz gönderiyoruz. Allah, bereket versin çiftçi de para kazanıyor. Ruslar, Ziraat 900'ün aroması çok iyi olduğu için tercih ediyor. S-400'e karşı Ziraat 900 alışverişi memnuniyet verici." dedi.

(AA)