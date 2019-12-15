Topraksız tarım ile ürettiği fideleri hem yurt içi hem de yurt dışına satıyor!
Bilecik'in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren firma topraksız tarımla fidan üreterek hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyor. Topraksız tarımla domates ve biber fidesi yetiştiren şirket, yurt içi ve dışından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Başlangıçta 3 dekarda fide yetiştirdiklerini, bugün ise 30 dekara ulaştıklarını belirten firmanın ziraat mühendisi olarak Çağın Deniz Dikmen, "Yıllık 100 milyon adet fide kapasitesine ulaştık. Tohumculuk için gerekli yatırımlarımızı yaptık. Tohumlarımız dünyadan aşırı talep görüyor." dedi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulu firma, topraksız tarım uygulamaları kapsamında ürettiği fideleri yurt içi ve dışına satıyor.
25 yıl önce çiftçilere ilaç tedariği sağlayarak sektöre giren firma, zaman içinde topraksız tarıma yöneldi.
Topraksız tarımla domates ve biber fidesi yetiştiren firma, yurt içi ve dışından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Firmada ziraat mühendisi olarak görev yapan Çağın Deniz Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fide konusunda dünyayla yarıştığını söyledi.
Başlangıçta 3 dekarda fide yetiştirdiklerini, bugün ise 30 dekara ulaştıklarını belirten Dikmen, "Yıllık 100 milyon adet fide kapasitesine ulaştık. Tohumculuk için gerekli yatırımlarımızı yaptık. Tohumlarımız dünyadan aşırı talep görüyor." dedi.
Dikmen, topraklı tarımda sezonun kısa, yabancı otla mücadelenin zor olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:
"Biz de topraksız tohum üretimini tercih ettik. Özellikle yurt dışından bu konuda çok talep geliyor. Sadece bitkinin istediği gübre ve gerekli mineralleri hazırlıyoruz, tanklarımıza aldığımız solüsyonu perlit torbalarının içinden dolaylı olarak veriyoruz. Bitki, gerekli şartlar sağlandığı için çok güzel gelişme gösteriyor. Topraksız tarımın üretim veya sağlık bakımından topraklı tarımla bir farkı yok. Çevre sağlığı bakımından daha da faydalı. Balkan ülkeleri başta olmak üzere Türk cumhuriyetleri ve İsrail'e kadar tohum dağıtımı yapıyoruz."
Özellikle domates fidesine talebin yoğun olduğunu belirten Dikmen, gelecek yıllarda daha fazla ülkeye satış yapmayı hedeflediklerini ifade etti.
(AA)
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