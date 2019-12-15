  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8147
  • Euro
    6,4658
  • Altın
    275,3870
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Korkutan deprem uyarısı: Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksek Korkutan deprem uyarısı: Balıkesir’in deprem tehlikesi İstanbul’dan daha yüksek
Sivasspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM Sivasspor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Mevlana Müzesindeki restorasyon çalışmalarında 6 minyatür bulundu Mevlana Müzesindeki restorasyon çalışmalarında 6 minyatür bulundu
Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızak sezonu başladı Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızak sezonu başladı
Dağ tepe yok, vatan, millet var Dağ tepe yok, vatan, millet var
ABD'den Rus hava savunma sistemleri ile Çin savaş gemilerine karşı yeni füze önlemi ABD'den Rus hava savunma sistemleri ile Çin savaş gemilerine karşı yeni füze önlemi
Terör örgütü PKK/KCK Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde 'Kürt Kızılayı' adlı oluşumla bölücü örgüte finans temin ediyor Terör örgütü PKK/KCK Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde 'Kürt Kızılayı' adlı oluşumla bölücü örgüte finans temin ediyor
Bebeğin içinde kateter unutulan hastanenin sahibinden şok savunma: Siz hiç hata yapmıyor musunuz? Bebeğin içinde kateter unutulan hastanenin sahibinden şok savunma: Siz hiç hata yapmıyor musunuz?
Topraksız tarım ile ürettiği fideleri hem yurt içi hem de yurt dışına satıyor! Topraksız tarım ile ürettiği fideleri hem yurt içi hem de yurt dışına satıyor!
Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum! Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum!
Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum! Yoldan geçen kadını vurunca özür diledi: Kusura bakma abla seni yanlışlıkla vurdum!
Antalya'da akılalmaz olay: Küçük kız çocuğu başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulundu Antalya'da akılalmaz olay: Küçük kız çocuğu başından ve karnından ateşli silahla vurulmuş halde yol kenarında bulundu
Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı
Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı Komandolardan minik öğrencilere teşekkür mesajı
Tamer Karadağlı: Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı Tamer Karadağlı: Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, kaldırıldığı hastanede öldü Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, kaldırıldığı hastanede öldü
Türk İHA ve SİHA'lar KKTC'ye ulaştı: Yarından itibaren Geçitkale'den havalanacaklar Türk İHA ve SİHA'lar KKTC'ye ulaştı: Yarından itibaren Geçitkale'den havalanacaklar
Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan Mazhar Alanson'un sözlerini Ertuğrul Özkök de hazmedemedi Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan Mazhar Alanson'un sözlerini Ertuğrul Özkök de hazmedemedi
Fatih Terimli Galatasaray'ın en kötü sezon başlangıcı Fatih Terimli Galatasaray'ın en kötü sezon başlangıcı
Ali Koç'tan flaş kapatma kararı... Ali Koç'tan flaş kapatma kararı...
Yusuf Yazıcı, 2 maç sonra 6.4 milyon lira daha kazandıracak Yusuf Yazıcı, 2 maç sonra 6.4 milyon lira daha kazandıracak
Radamel Falcao'nun Ankaragücü maçı performansı Radamel Falcao'nun Ankaragücü maçı performansı
Obradovic'in Fenerbahçe'deki en kötü sezonu Obradovic'in Fenerbahçe'deki en kötü sezonu
İzmir'de 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle kocası tarafından dövülen kadın öldü İzmir'de 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle kocası tarafından dövülen kadın öldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Aralık 2019 Pazar 14:59:02 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 15:07:24

Topraksız tarım ile ürettiği fideleri hem yurt içi hem de yurt dışına satıyor!

Bilecik'in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren firma topraksız tarımla fidan üreterek hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyor. Topraksız tarımla domates ve biber fidesi yetiştiren şirket, yurt içi ve dışından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Başlangıçta 3 dekarda fide yetiştirdiklerini, bugün ise 30 dekara ulaştıklarını belirten firmanın ziraat mühendisi olarak Çağın Deniz Dikmen, "Yıllık 100 milyon adet fide kapasitesine ulaştık. Tohumculuk için gerekli yatırımlarımızı yaptık. Tohumlarımız dünyadan aşırı talep görüyor." dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulu firma, topraksız tarım uygulamaları kapsamında ürettiği fideleri yurt içi ve dışına satıyor.

25 yıl önce çiftçilere ilaç tedariği sağlayarak sektöre giren firma, zaman içinde topraksız tarıma yöneldi.

Topraksız tarımla domates ve biber fidesi yetiştiren firma, yurt içi ve dışından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Firmada ziraat mühendisi olarak görev yapan Çağın Deniz Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fide konusunda dünyayla yarıştığını söyledi.

Başlangıçta 3 dekarda fide yetiştirdiklerini, bugün ise 30 dekara ulaştıklarını belirten Dikmen, "Yıllık 100 milyon adet fide kapasitesine ulaştık. Tohumculuk için gerekli yatırımlarımızı yaptık. Tohumlarımız dünyadan aşırı talep görüyor." dedi.

Dikmen, topraklı tarımda sezonun kısa, yabancı otla mücadelenin zor olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Biz de topraksız tohum üretimini tercih ettik. Özellikle yurt dışından bu konuda çok talep geliyor. Sadece bitkinin istediği gübre ve gerekli mineralleri hazırlıyoruz, tanklarımıza aldığımız solüsyonu perlit torbalarının içinden dolaylı olarak veriyoruz. Bitki, gerekli şartlar sağlandığı için çok güzel gelişme gösteriyor. Topraksız tarımın üretim veya sağlık bakımından topraklı tarımla bir farkı yok. Çevre sağlığı bakımından daha da faydalı. Balkan ülkeleri başta olmak üzere Türk cumhuriyetleri ve İsrail'e kadar tohum dağıtımı yapıyoruz."

Özellikle domates fidesine talebin yoğun olduğunu belirten Dikmen, gelecek yıllarda daha fazla ülkeye satış yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ