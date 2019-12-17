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17 Aralık 2019 Salı 11:57:29 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 11:58:06

Topraksız çiftçiye Hazine arazisi desteği

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, arazi dağıtım projeleri kapsamında bugüne kadar 15 ilde 1 milyon 43 bin 620 dekar hazine arazisinin çiftçilik yapmaları şartıyla 16 bin 151 çiftçi ailesine dağıtıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, mülkiyeti Hazine adına kayıtlı tarım arazilerinin tarıma kazandırılması ve en uygun şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla birçok bölgede arazi dağıtım projeleri uyguladıklarını ifade etti.

Hedeflerinin, topraksız veya az topraklı çiftçilerin, yeterli gelire sahip aile işletmeleri kurabilecekleri şekilde hazine arazileriyle topraklandırılması olduğunu belirten Pakdemirli, bu uygulamayla toprağın verimli şekilde işletilmesini, tarım arazisinin parçalanmasının önlenmesini, üretimin artırılmasını, istihdam imkanlarının geliştirilmesini ve çiftçilerin desteklenmesini amaçladıklarını kaydetti.

Pakdemirli, Hazine arazilerinin kanun gereği çiftçilik yapmak şartıyla verildiğini vurgulayarak, "Projenin uygulamaya geçtiği günden beri Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Edirne, Aydın, Ankara, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çankırı olmak üzere toplam 15 ilde, 38 ilçede, 199 köy ve kasabada 1 milyon 43 bin 620 dekar hazine arazisini 16 bin 151 çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla dağıttık." ifadelerini kullandı.

"Dağıtılan topraklar bölünemez"

Halen Konya, Karaman, Aksaray, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir ve Edirne'de 28 köy ve mahallede, 253 bin 32 dekar arazi için dağıtım çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tasarrufuna geçen Hazine arazileri, amaçları doğrultusunda değerlendirilinceye kadar boş kalmaması ve Hazinenin herhangi bir hak kaybına uğramaması için yıllık olarak kiralanıyor. Hazine arazisiyle topraklandırılan çiftçilerimize, komisyon marifetiyle belirlenen bedel karşılığında tapu tescilleri yapılıyor. Bu bedeller tapuların verildiği yıldaki değer üzerinden hesaplanıyor, borçlandırmadan sonra 4 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yılda 10 eşit taksitte ve faizsiz olarak geri ödemeye tabi tutuluyor. Dağıtılan topraklar bölünemez ve kamu yararı hariç tarımsal üretim dışında kullanılamaz. Bu araziler, anayasanın ilgili hükmü gereği miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez, ipotek edilemez, satılamaz ve kiraya verilemez."

(AA)

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