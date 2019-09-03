Toparlanma başladı! Harcamalar arttı

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte, beklentilerin altında yüzde 1.5 küçüldü. Büyüme verileri, daralmayı işaret etse de, önceki çeyrekteki 2.4’lük düşüşe göre toparlanmanın en önemli göstergesi oldu.

TÜKETİMDE REKOR ARTIŞ

GSYH’daki düşüşü sınırlayan set ise ikinci çeyrekteki tüketim harcamaları oldu. Vatandaşın tüketimi 2018’in son çeyreğine göre yılın ilk çeyreğinde 54 milyar lira azalmıştı. İkinci çeyrekte 73 milyar lira artarak 593 milyar liraya çıktı.

7 MİLYARA ÇIKTI

Böylece vatandaşın harcamalarındaki düşüş, önceki çeyreğe göre yüzde 4.8’den yüzde 1.1’e indi. Bu durum ise ekonomideki önemli ölçüde küçülmeyi sınırladı. Devletin tüketim harcamaları da 7 miyar liraya tırmandı.