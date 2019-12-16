TOKİ'nin '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türksat, 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının e-Devlet'ten yapılmasına yönelik entegrasyonu tamamladı.

YENİ SOSYAL KONUTLARIN İNŞA EDİLECEĞİ YERLER BELİRLENDİ

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan projeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin resmi sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde üretilecek 100 bin sosyal konuta yönelik başvurularınızı Dijital Türkiye Portalı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz." açıklaması yapıldı.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak. Bu aşamada başvuru sahibinin T.C. Ziraat Bankası nezdinde Türk Lirası (TL) olarak açılmış bir cari hesabı varsa, müsait olan hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek.

Türk Lirası olarak açılmış bir cari hesap bulunmaması durumunda, başvurunun tamamlanması halinde ilgili banka şubesinde başvuru sahibi adına bir cari hesap açılacak ve ilgilinin hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek. Söz konusu hesapta başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulunmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.

Başvuru sahibinin hak sahibi olmaması halinde başvuru bedeli söz konusu hesaba iade edilecek.

SON BAŞVURU 15 OCAK



TOKİ’nin internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, başvuru yapacakların T.C. vatandaşı olup, proje il/ilçe sınırları içerisinde yaşıyor olması, kendisinin eşinin ve velayetleri altındaki çocukların üzerinde herhangi bir tapu kaydının olmaması ve en fazla hane halkı aylık gelirinin 5 bin 500 lira olması gerekiyor.

Söz konusu açıklamada, ayrıca şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine ödeme kolaylığı sağlandığı ve başvurular için son tarihin 15 Ocak 2020 olduğu belirtildi.

2+1 ve 3+1 konut imkanı sunan projede asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek.

AA