TOKİ Samsun Evleri 2020 nerede? TOKİ Samsun 2020 başvuru şartları neler?

  • Bist 100
    120483
  • Dolar
    5,8618
  • Euro
    6,5183
  • Altın
    291,9130
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Besici ressam sergi açmak istiyor Besici ressam sergi açmak istiyor
İŞKUR iş ilanları 2020 haberimizde! İŞKUR kamu memur alım ilanları 2020 burada İŞKUR iş ilanları 2020 haberimizde! İŞKUR kamu memur alım ilanları 2020 burada
Sibirya kurdu 'Fıstık'ın ilk kar sevinci Sibirya kurdu 'Fıstık'ın ilk kar sevinci
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a flaş cevap: Sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a flaş cevap: Sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor
Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat veren tiyatrocu: Sezai Altekin Çizgi film karakterlerine sesiyle hayat veren tiyatrocu: Sezai Altekin
Ankara Devlet Tiyatrosunun genç oyuncuları 'Açık Denizde' Ankara Devlet Tiyatrosunun genç oyuncuları 'Açık Denizde'
Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı Batı medyasının Türk-Rus gerilimi beklentisi boşa çıktı
Sıla ve Hazer Amani evlendi mi? Sıla kaç yaşında, Hazer Amani kaç yaşında? Sıla ve Hazer Amani evlendi mi? Sıla kaç yaşında, Hazer Amani kaç yaşında?
Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı? Sefirin Kızı hangi kanalda? Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam var mı? Sefirin Kızı hangi kanalda?
Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor
BDDK'dan flaş karar! Üç aya düşürüldü BDDK'dan flaş karar! Üç aya düşürüldü
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Tarih açıklandı Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Tarih açıklandı
ABD, 'Rus katilin' imha edildiğini açıkladı ABD, 'Rus katilin' imha edildiğini açıkladı
Galatasaray verim alamadığı oyuncular için 6 ayda 14 milyon euro harcadı Galatasaray verim alamadığı oyuncular için 6 ayda 14 milyon euro harcadı
Yeni Sultan, BAE veliahtı Prens Zayid'in elini sıkmadı mı? Yeni Sultan, BAE veliahtı Prens Zayid'in elini sıkmadı mı?
TOKİ Samsun Evleri 2020 nerede? TOKİ Samsun 2020 başvuru şartları neler? TOKİ Samsun Evleri 2020 nerede? TOKİ Samsun 2020 başvuru şartları neler?
Sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor Sezon başında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor
Başkan Erdoğan'dan yeni Libya hamlesi! Conte bugün geliyor Başkan Erdoğan'dan yeni Libya hamlesi! Conte bugün geliyor
İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında rahatsızlandı, burnundan kan geldi İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında rahatsızlandı, burnundan kan geldi
Başkan Erdoğan 'bu ihanettir' demişti! Yeni sınır getiriliyor Başkan Erdoğan 'bu ihanettir' demişti! Yeni sınır getiriliyor
Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı
Igor Tudor: Galatasaray bizim kurduğumuz kadroyla 2 yıl üst üste şampiyon oldu Igor Tudor: Galatasaray bizim kurduğumuz kadroyla 2 yıl üst üste şampiyon oldu
Artık hiç kimse istediği yükseklikte bina yapamayacak Artık hiç kimse istediği yükseklikte bina yapamayacak
Gaziosmanpaşa'da bir şahıs 'Polisle gel, beni suçüstü yakalayın' diyerek kadını sokak ortasında sopayla dövdü! Gaziosmanpaşa'da bir şahıs 'Polisle gel, beni suçüstü yakalayın' diyerek kadını sokak ortasında sopayla dövdü!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ocak 2020 Pazartesi 11:51:18 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:57:35

TOKİ Samsun Evleri 2020 nerede? TOKİ Samsun 2020 başvuru şartları neler?

TOKİ Samsun Evleri 2020 nerede? TOKİ Samsun 2020 başvuru şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. 16 Aralık'ta başlayan başvuru dönemi 15 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. TOKİ başvurularını henüz yapmayan Samsunlular, TOKİ Samsun projesi ve TOKİ Samsun Evleri başvuru şartlarını araştırıyor. TOKİ Samsun Evleri 2020 ile ilgili merak edilenler haberimizde...

TOKİ Samsun Evleri 2020 yoğun ilgi görüyor. TOKİ Samsun Evleri 2020 nerede? TOKİ Samsun 2020 başvuru şartları neler? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. TOKİ başvurularını henüz yapmayan Samsunlular, TOKİ Samsun projesi ve TOKİ Samsun Evleri başvuru şartlarını araştırıyor. TOKİ Samsun Evleri 2020 ile ilgili merak edilen detayların tümü haberimiz içerisinde yer alıyor.

TOKİ SAMSUN EVLERİ 2020 NEREDE?

SAMSUN SAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 210 adet 2+1, 90 adet 3+1 olmak üzere toplam 300 konut

SAMSUN SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ 950 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 665 adet 2+1, 285 adet 3+1 olmak üzere toplam 950 konut

SAMSUN SAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 175 adet 2+1, 75 adet 3+1 olmak üzere toplam 250 konut

TOKİ SAMSUN EVLERİ 2020 BAŞVURU TARİHLERİ

16 Aralık'ta başlayan  başvuru dönemi 15 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. 

TOKİ SAMSUN EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ”  ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

TOKİ SAMSUN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T Halk Bankası A.Ş ’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 3 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”
2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”
3. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında  “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ’nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

ÖDEME:
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ