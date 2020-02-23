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23 Şubat 2020 Pazar 21:48:12 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 21:58:21

TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman? 2020 TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, kura çekilişinin yapılacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı. İlk kura ise İzmir Karabağlar projesi için yapılacak. İşte il il 2020 TOKİ konutları kura çekiliş tarihleri

TOKİ kura çekilişi ne zaman? sorusu TOKİ'nin yapacağı 100 bin sosyal konut için başvuran vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz günlerde başvurusu toplanan konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. İşte 2020 TOKİ kura çekilişi ile ilgili detaylar...

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılının ilk TOKİ kura sonuçları isim listesi yarın saat 13.00'te yapılacak İzmir Karabağlar kura çekilişinin ardından belirlenecek.  

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? 2020


SIRA NO
İLİ
PROJE ADI		 2+1 TİPİ KONUT ADEDİ 3+1 TİPİ KONUT ADEDİ YAPILMASI PLANLANAN TOPLAM KONUT ADEDİ
KURA TARİHİ
KURA SAATİ
KURA YERİ
1 İZMİR İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) 525 225 750 24 Şubat 2020 Pazartesi 13:00 İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HALKAPINAR KAPALI SPOR SALONU
2 İZMİR İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ 1000 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 700 300 1.000 25 Şubat 2020 Salı 11:00 SEFERİHİSAR BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
3 İZMİR İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ 750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 525 225 750 26 Şubat 2020 Çarşamba 13:00 ALİAĞA BELEDİYESİ ENKA KAPALI SPOR TESİSLERİ
4 İZMİR İZMİR İLİ KEMALPAŞA İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 560 240 800 27 Şubat 2020 Perşembe 11:00 KEMALPAŞA İLÇE GENÇLİK SPOR MÜDÜRLÜĞÜ SPOR SALONU
5 MUĞLA MUĞLA 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 350 150 500 28 Şubat 2020 Cuma 10:00

MUĞLA MENTEŞE KAPALI SPOR SALONUNDA
6 KAYSERİ KAYSERİ KOCASİNAN KARPUZATAN 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ  385 165 550 2 Mart 2020 Pazartesi    
7 KAYSERİ KAYSERİ MELİKGAZİ MİMARSİNAN 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 490 210 700 3 Mart 2020 Salı    
8 AKSARAY AKSARAY MERKEZ 372/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 260 112 372 4 Mart 2020 Çarşamba    
9 KONYA KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİ ARDIÇLI 2. ETAP 1717/100000 KONUT PROJESİ (H.B) 1202 515 1.717 5 Mart 2020 Perşembe    
10 ANKARA ANKARA SİNCAN SARAYCIK 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 1610 690 2.300 6 Mart 2020 Cuma    
11 BURSA BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 175 75 250 9 Mart 2020 Pazartesi    
12 BURSA BURSA İLİ YILDIRIM İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 105 45 150 9 Mart 2020 Pazartesi    
13 SAKARYA SAKARYA İLİ ADAPAZARI İLÇESİ KORUCUK 445 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 312 133 445 10 Mart 2020 Salı    
14 KOCAELİ KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ 1250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 875 375 1.250 11 Mart 2020 Çarşamba    
15 KOCAELİ KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ  1500 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ  1050 450 1.500 12 Mart 2020 Perşembe    
16 KOCAELİ KOCAELİ İLÇESİ GEBZE İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ (H.B.) 175 75 250 13 Mart 2020 Cuma    
17 İSTANBUL İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 5750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 4025 1725 5.750 16 Mart 2020 Pazartesi    
18 İSTANBUL İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 2625 1125 3.750 18 Mart 2020 Çarşamba    
19 İSTANBUL İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ  500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 350 150 500 20 Mart 2020 Cuma    
20 KARAMAN KARAMAN MERKEZ KIRBAĞ 658/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 461 197 658 23 Mart 2020 Pazartesi    
21 KONYA KONYA İLİ MERAM İLÇESİ BEYBES MAHALLESİ 609/100000 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ VE 2 ADET CAMİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ 426 183 609 23 Mart 2020 Pazartesi    
22 ISPARTA ISPARTA MERKEZ ÇÜNÜR 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 490 210 700 24 Mart 2020 Salı    
23 ANTALYA ANTALYA ALANYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 175 75 250 25 Mart 2020 Çarşamba    
24 ANTALYA ANTALYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 175 75 250 25 Mart 2020 Çarşamba    
25 MERSİN MERSİN 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1400 600 2.000 26 Mart 2020 Perşembe    
26 ADANA ADANA SARIÇAM AKKUYU 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 560 240 800 27 Mart 2020 Cuma    
27 ADANA ADANA SARIÇAM BURUK 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 560 240 800 27 Mart 2020 Cuma    
28 GAZİANTEP GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ GÜNEYKENT 1900/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1330 570 1.900 30 Mart 2020 Pazartesi    
29 GAZİANTEP GAZİANTEP İLİ  ŞEHİTKAMİL İLÇESİ  KUZEYŞEHİR 2200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 1540 660 2.200 31 Mart 2020 Salı    
30 ŞANLIURFA ŞANLIURFA EYYÜBİYE KÜÇÜKLER 1000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 700 300 1.000 1 Nisan 2020 Çarşamba    
31 ŞANLIURFA ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ MAŞUK 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 420 180 600 1 Nisan 2020 Çarşamba    
32 DİYARBAKIR DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU 2000/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1400 600 2.000 2 Nisan 2020 Perşembe    
33 MARDİN MARDİN ARTUKLU NUR MAHALLESİ 460/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 322 138 460 3 Nisan 2020 Cuma    
34 MARDİN MARDİN İLİ DERİK İLÇESİ 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 3 Nisan 2020 Cuma    
35 BATMAN BATMAN MERKEZ 184/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 129 55 184 3 Nisan 2020 Cuma    
36 SİİRT SİİRT İLİ MERKEZ İLÇESİ EVREN MAHALLESİ 100/100000 KONUT PROJESİ 70 30 100 6 Nisan 2020 Pazartesi    
37 SİİRT SİİRT KURTALAN 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 105 45 150 6 Nisan 2020 Pazartesi    
38 ŞIRNAK ŞIRNAK ULUDERE 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 70 30 100 7 Nisan 2020 Salı    
39 HAKKARİ HAKKARİ  300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 8 Nisan 2020 Çarşamba    
40 VAN VAN (TUŞBA BARDAKÇI) 2. ETAP 300/100000  TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 210 90 300 9 Nisan 2020 Perşembe    
41 VAN VAN ERCİŞ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 280 120 400 9 Nisan 2020 Perşembe    
42 BİTLİS BİTLİS 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 10 Nisan 2020 Cuma    
43 MUŞ MUŞ MERKEZ 400/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 280 120 400 10 Nisan 2020 Cuma    
44 BİNGÖL BİNGÖL 294/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 206 88 294 13 Nisan 2020 Pazartesi    
45 TUNCELİ TUNCELİ 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 13 Nisan 2020 Pazartesi    
46 ELAZIĞ ELAZIĞ İLİ MADEN İLÇESİ 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 105 45 150 14 Nisan 2020 Salı    
47 ELAZIĞ ELAZIĞ MERKEZ BİZMİŞEN 2. ETAP 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 490 210 700 14 Nisan 2020 Salı    
48 ELAZIĞ ELAZIĞ MERKEZ YEMİŞLİK 550/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 385 165 550 14 Nisan 2020 Salı    
49 MALATYA MALATYA İLİ YAZIHAN İLÇESİ 78/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 30 48 78 15 Nisan 2020 Çarşamba    
50 MALATYA MALATYA KALE 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 15 Nisan 2020 Çarşamba    
51 MALATYA MALATYA 822/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 575 247 822 16 Nisan 2020 Perşembe    
52 ADIYAMAN ADIYAMAN İLİ KAHTA İLÇESİ ÇOBANLI MAHALLESİ 150/100000 KONUT PROJESİ 105 45 150 17 Nisan 2020 Cuma    
53 ADIYAMAN ADIYAMAN İLİ MERKEZ İLÇESİ 150/100000 KONUT PROJESİ 105 45 150 17 Nisan 2020 Cuma    
54 GAZİANTEP GAZİANTEP İLİ NİZİP İLÇESİ 500/100000 KONUT PROJESİ 350 150 500 20 Nisan 2020 Pazartesi    
55 ŞANLIURFA ŞANLIURFA BİRECİK 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 490 210 700 20 Nisan 2020 Pazartesi    
56 ISPARTA ISPARTA İLİ EĞİRDİR İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 20 Nisan 2020 Pazartesi    
57 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 245 105 350 21 Nisan 2020 Salı    
58 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ  245 105 350 21 Nisan 2020 Salı    
59 BURDUR BURDUR KARAMANLI 3. ETAP 109/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 78 31 109 21 Nisan 2020 Salı    
60 BURDUR BURDUR MERKEZ KURNA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 175 75 250 21 Nisan 2020 Salı    
61 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 2. ETAP 350 KONUT/100000 TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 245 105 350 22 Nisan 2020 Çarşamba    
62 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 420 180 600 22 Nisan 2020 Çarşamba    
63 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 245 105 350 22 Nisan 2020 Çarşamba    
64 ANTALYA ANTALYA İLİ KORKUTELİ İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 175 75 250 22 Nisan 2020 Çarşamba    
65 MUĞLA MUĞLA İLİ SEYDİKEMER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ  70 30 100 22 Nisan 2020 Çarşamba    
66 ÇORUM ÇORUM MERKEZ 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 175 75 250 24 Nisan 2020 Cuma    
67 KASTAMONU KASTAMONU İLİ TOSYA İLÇESİ  100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 70 30 100 24 Nisan 2020 Cuma    
68 MUĞLA MUĞLA KAVAKLIDERE 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 70 30 100 24 Nisan 2020 Cuma    
69 MUĞLA MUĞLA MİLAS 2. ETAP 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 24 Nisan 2020 Cuma    
70 KASTAMONU KASTAMONU İLİ AĞLI İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ  70 30 100 27 Nisan 2020 Pazartesi    
71 KASTAMONU KASTAMONU MERKEZ 400 / 100000 KONUT  TOPLUKONUT PROJESİ  280 120 400 27 Nisan 2020 Pazartesi    
72 AYDIN AYDIN MERKEZ 200/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 140 60 200 27 Nisan 2020 Pazartesi    
73 AYDIN AYDIN SÖKE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 27 Nisan 2020 Pazartesi    
74 SİNOP SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ 120 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 84 36 120 28 Nisan 2020 Salı    
75 SİNOP SİNOP İLİ DURAĞAN İLÇESİ 180 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 126 54 180 28 Nisan 2020 Salı    
76 DENİZLİ DENİZLİ İLİ HONAZ İLÇESİ 200/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 28 Nisan 2020 Salı    
77 SAMSUN SAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 210 90 300 29 Nisan 2020 Çarşamba    
78 SİNOP SİNOP İLİ MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 210 90 300 29 Nisan 2020 Çarşamba    
79 DENİZLİ DENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ KOCADERE MEVKİ 444 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 311 133 444 29 Nisan 2020 Çarşamba    
80 DENİZLİ DENİZLİ İLİ PAMUKKALE İLÇESİ YENİKÖY MEVKİ 1000 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 700 300 1.000 29 Nisan 2020 Çarşamba    
81 SAMSUN SAMSUN İLİ ATAKUM İLÇESİ 950 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ  665 285 950 30 Nisan 2020 Perşembe    
82 SAMSUN SAMSUN İLİ CANİK İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ  175 75 250 30 Nisan 2020 Perşembe    
83 İZMİR İZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 30 Nisan 2020 Perşembe    
84 GİRESUN GİRESUN MERKEZ AKSU 600/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 420 180 600 4 Mayıs 2020 Pazartesi    
85 MANİSA MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ  400 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 400 0 400 4 Mayıs 2020 Pazartesi    
86 BAYBURT BAYBURT 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 5 Mayıs 2020 Salı    
87 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 175 75 250 5 Mayıs 2020 Salı    
88 MANİSA MANİSA İLİ YUNUSEMRE İLÇESİ 350 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 245 105 350 5 Mayıs 2020 Salı    
89 TRABZON TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİ 48/100000 KONUT PROJESİ TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 34 14 48 6 Mayıs 2020 Çarşamba    
90 TRABZON TRABZON TONYA 2. ETAP 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 66 28 94 6 Mayıs 2020 Çarşamba    
91 ÇANAKKALE ÇANAKKALE MERKEZ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ  350 150 500 6 Mayıs 2020 Çarşamba    
92 TRABZON TRABZON 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 336 144 480 7 Mayıs 2020 Perşembe    
93 TRABZON TRABZON ARAKLI 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 35 15 50 7 Mayıs 2020 Perşembe    
94 EDİRNE EDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ 90 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 63 27 90 7 Mayıs 2020 Perşembe    
95 EDİRNE EDİRNE MERKEZ 210/ 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ  147 63 210 7 Mayıs 2020 Perşembe    
96 RİZE RİZE MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 350 150 500 8 Mayıs 2020 Cuma    
97 TRABZON TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 8 Mayıs 2020 Cuma    
98 KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ 300/  100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 210 90 300 8 Mayıs 2020 Cuma    
99 ARTVİN ARTVİN 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 11 Mayıs 2020 Pazartesi    
100 RİZE RİZE İLİ MURADİYE İLÇESİ 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 11 Mayıs 2020 Pazartesi    
101 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ İLİ HAYRABOLU İLÇESİ 150  / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 105 45 150 11 Mayıs 2020 Pazartesi    
102 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU KEMALETTİN 750 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 525 225 750 11 Mayıs 2020 Pazartesi    
103 TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU MUHİTTİN 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 210 90 300 11 Mayıs 2020 Pazartesi    
104 ARDAHAN ARDAHAN MERKEZ 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 350 150 500 12 Mayıs 2020 Salı    
105 ARDAHAN ARDAHAN GÖLE 2. ETAP 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 210 90 300 12 Mayıs 2020 Salı    
106 KARS KARS MERKEZ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ  210 90 300 13 Mayıs 2020 Çarşamba    
107 KARS KARS SARIKAMIŞ 3. ETAP 200/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 13 Mayıs 2020 Çarşamba    
108 KARS KARS SELİM 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 70 30 100 13 Mayıs 2020 Çarşamba    
109 ANKARA ANKARA BEYPAZARI 2.ETAP 400/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 280 120 400 13 Mayıs 2020 Çarşamba    
110 ANKARA ANKARA İLİ NALLIHAN 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 13 Mayıs 2020 Çarşamba    
111 IĞDIR IĞDIR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 14 Mayıs 2020 Perşembe    
112 AĞRI AĞRI 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 350 150 500 15 Mayıs 2020 Cuma    
113 ERZURUM ERZURUM ŞENKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 15 Mayıs 2020 Cuma    
114 TUNCELİ TUNCELİ İLİ AKPAZAR İLÇESİ 50/100000 KONUT PROJESİ 35 15 50 15 Mayıs 2020 Cuma    
115 TUNCELİ TUNCELİ MAZGİRT 2. ETAP 50/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 35 15 50 15 Mayıs 2020 Cuma    
116 ERZURUM ERZURUM MERKEZ 1100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 770 330 1.100 18 Mayıs 2020 Pazartesi    
117 ERZURUM ERZURUM MERKEZ 1158/100000 TOPLU KONUT PROJESİ (H.B) 811 347 1.158 18 Mayıs 2020 Pazartesi    
118 ERZİNCAN ERZİNCAN 195/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 137 58 195 20 Mayıs 2020 Çarşamba    
119 ERZİNCAN ERZİNCAN İLİ ÜZÜMLÜ İLÇESİ 75/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 53 22 75 20 Mayıs 2020 Çarşamba    
120 ANKARA ANKARA İLİ BALA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 20 Mayıs 2020 Çarşamba    
121 ANKARA ANKARA İLİ HAYMANA İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 0 200 200 20 Mayıs 2020 Çarşamba    
122 ERZİNCAN ERZİNCAN İLİ İLİÇ İLÇESİ 3. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 110 120 230 21 Mayıs 2020 Perşembe    
123 SİVAS SİVAS İLİ AKINCILAR İLÇESİ 2. ETAP 260/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 182 78 260 21 Mayıs 2020 Perşembe    
124 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ÇİFTELER 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 70 30 100 21 Mayıs 2020 Perşembe    
125 KARAMAN KARAMAN AKÇAŞEHİR 142/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 94 48 142 21 Mayıs 2020 Perşembe    
126 KONYA KONYA HALKAPINAR 3. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 105 45 150 21 Mayıs 2020 Perşembe    
127 SİVAS SİVAS MERKEZ 740/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 518 222 740 22 Mayıs 2020 Cuma    
128 KONYA KONYA TUZLUKÇU 120/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 84 36 120 22 Mayıs 2020 Cuma    
129 ORDU ORDU İLİ GÖLKÖY İLÇESİ 164 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ  115 49 164 27 Mayıs 2020 Çarşamba    
130 ORDU ORDU İLİ GÜRGENTEPE İLÇESİ 74 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 52 22 74 27 Mayıs 2020 Çarşamba    
131 ORDU ORDU İLİ KABADÜZ İLÇESİ 76 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 53 23 76 27 Mayıs 2020 Çarşamba    
132 ORDU ORDU AYBASTI İLÇESİ 86 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 60 26 86 28 Mayıs 2020 Perşembe    
133 TOKAT TOKAT TURHAL 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 28 Mayıs 2020 Perşembe    
134 AFYON AFYON İLİ EMİRDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 151/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 85 66 151 28 Mayıs 2020 Perşembe    
135 AFYON AFYON İSCEHİSAR 2. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ  175 75 250 28 Mayıs 2020 Perşembe    
136 AMASYA AMASYA 421/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 295 126 421 29 Mayıs 2020 Cuma    
137 AMASYA AMASYA İLİ GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİ 3. ETAP 79/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 59 20 79 29 Mayıs 2020 Cuma    
138 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 29 Mayıs 2020 Cuma    
139 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 29 Mayıs 2020 Cuma    
140 HATAY HATAY BELEN 2. ETAP 98/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ 69 29 98 1 Haziran 2020 Pazartesi    
141 HATAY HATAY İLİ YAYLADAĞ İLÇESİ 2. ETAP 102/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 60 42 102 1 Haziran 2020 Pazartesi    
142 AKSARAY AKSARAY İLİ AĞAÇÖREN İLÇESİ 60/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 42 18 60 1 Haziran 2020 Pazartesi    
143 AKSARAY AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ EŞMEKAYA 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 1 Haziran 2020 Pazartesi    
144 OSMANİYE OSMANİYE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 350 150 500 2 Haziran 2020 Salı    
145 KİLİS KİLİS MERKEZ 506/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 354 152 506 2 Haziran 2020 Salı    
146 KIRIKKALE KIRIKKALE İLİ KESKİN İLÇESİ 3. ETAP 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 54 124 2 Haziran 2020 Salı    
147 KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ 700/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 490 210 700 2 Haziran 2020 Salı    
148 GAZİANTEP GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ 400/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 280 120 400 3 Haziran 2020 Çarşamba    
149 GAZİANTEP GAZİANTEP NURDAĞI 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 3 Haziran 2020 Çarşamba    
150 KIRIKKALE KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ ÇERİKLİ 2. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 3 Haziran 2020 Çarşamba    
151 KIRIKKALE KIRIKKALE BAHŞILI 5. ETAP 220/100000 KONUT PROJESİ 136 84 220 3 Haziran 2020 Çarşamba    
152 AKSARAY AKSARAY İLİ ESKİL İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 63 79 142 4 Haziran 2020 Perşembe    
153 AKSARAY AKSARAY İLİ SULTANHANI İLÇESİ 3. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 105 45 150 4 Haziran 2020 Perşembe    
154 NİĞDE NİĞDE 200/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 4 Haziran 2020 Perşembe    
155 KIRIKKALE KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 210 90 300 4 Haziran 2020 Perşembe    
156 NEVŞEHİR NEVŞEHİR KOZAKLI 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 105 45 150 5 Haziran 2020 Cuma    
157 NEVŞEHİR NEVŞEHİR ACIGÖL 124/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 87 37 124 5 Haziran 2020 Cuma    
158 NEVŞEHİR NEVŞEHİR DERİNKUYU 126/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 95 31 126 5 Haziran 2020 Cuma    
159 AKSARAY AKSARAY GÜZELYURT 3. ETAP 156/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 76 80 156 5 Haziran 2020 Cuma    
160 ÇORUM ÇORUM İLİ UĞURLUDAĞ İLÇESİ 2. ETAP 150/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 105 45 150 5 Haziran 2020 Cuma    
161 ÇORUM ÇORUM OĞUZLAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 5 Haziran 2020 Cuma    
162 BOLU BOLU 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 8 Haziran 2020 Pazartesi    
163 BOLU BOLU MUDURNU TAŞKESTİ 3. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 8 Haziran 2020 Pazartesi    
164 KARABÜK KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144/100000 ADET KONUT , 1 ADET CAMİİ, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET SOSYAL TESİS İNŞAATI İLE ALTYAPI VE  ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ 350 150 500 8 Haziran 2020 Pazartesi    
165 BİLECİK BİLECİK İLİ BOZÜYÜK İLÇESİ 332 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 232 100 332 9 Haziran 2020 Salı    
166 DÜZCE DÜZCE MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 9 Haziran 2020 Salı    
167 SAKARYA SAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ  396 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 277 119 396 9 Haziran 2020 Salı    
168 ZONGULDAK ZONGULDAK ÇAYCUMA 200 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ  140 60 200 10 Haziran 2020 Çarşamba    
169 ZONGULDAK ZONGULDAK MERKEZ 100 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ  70 30 100 10 Haziran 2020 Çarşamba    
170 BURSA BURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ 80/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 56 24 80 10 Haziran 2020 Çarşamba    
171 BİLECİK BİLECİK İLİ  GÖLPAZARI İLÇESİ 168 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 108 60 168 10 Haziran 2020 Çarşamba    
172 BARTIN BARTIN MERKEZ 150 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 105 45 150 11 Haziran 2020 Perşembe    
173 BARTIN BARTIN ULUS ABDİPAŞA 150/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 105 45 150 11 Haziran 2020 Perşembe    
174 BALIKESİR BALIKESİR İLİ BİGADİÇ İLÇESİ 150/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 105 45 150 11 Haziran 2020 Perşembe    
175 ÇANKIRI ÇANKIRI ÇERKEŞ 140/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 98 42 140 12 Haziran 2020 Cuma    
176 ÇANKIRI ÇANKIRI MERKEZ 566/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 396 170 566 12 Haziran 2020 Cuma    
177 KÜTAHYA KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 175 75 250 12 Haziran 2020 Cuma    
178 KÜTAHYA KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ DEMİRCİ 79 KONUT/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 55 24 79 12 Haziran 2020 Cuma    
179 AFYON AFYON DİNAR 4. ETAP (KONAK MAHALLESİ) 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ PROJESİ  46 48 94 15 Haziran 2020 Pazartesi    
180 AFYON AFYON SANDIKLI 4. ETAP 250/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 175 75 250 15 Haziran 2020 Pazartesi    
181 KÜTAHYA KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 160/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 112 48 160 15 Haziran 2020 Pazartesi    
182 AFYON AFYON 225/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 158 67 225 16 Haziran 2020 Salı    
183 AFYON AFYON MERKEZ ÇETİNKAYA 480/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 336 144 480 16 Haziran 2020 Salı    
184 AFYON AFYON MERKEZ SADIKBEY 350/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 245 105 350 16 Haziran 2020 Salı    
185 AFYON AFYON İLİ EVCİLER İLÇESİ-EVCİLER GÖKÇEK 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 16 Haziran 2020 Salı    
186 DENİZLİ DENİZLİ İLİ BOZKURT İNCELER 150 / 100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENMESİ 105 45 150 16 Haziran 2020 Salı    
187 KÜTAHYA KÜTAHYA İLİ MERKEZ 451 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 316 135 451 17 Haziran 2020 Çarşamba    
188 KÜTAHYA KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ 250 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 175 75 250 17 Haziran 2020 Çarşamba    
189 DENİZLİ DENİZLİ İLİ ÇİVRİL İLÇESİ 440 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 308 132 440 17 Haziran 2020 Çarşamba    
190 MANİSA MANİSA İLİ KULA İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 210 90 300 18 Haziran 2020 Perşembe    
191 UŞAK UŞAK MERKEZ 700 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 490 210 700 18 Haziran 2020 Perşembe    
192 BURDUR BURDUR İLİ YEŞİLOVA İLÇESİ 241/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 169 72 241 18 Haziran 2020 Perşembe    
193 MANİSA MANİSA İLİ KÖPRÜBAŞI İLÇESİ 75 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ 53 22 75 19 Haziran 2020 Cuma    
194 MANİSA MANİSA İLİ AKHİSAR İLÇESİ 125 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 88 37 125 19 Haziran 2020 Cuma    
195 MANİSA MANİSA İLİ SALİHLİ İLÇESİ 150 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 105 45 150 19 Haziran 2020 Cuma    
196 DENİZLİ DENİZLİ İLİ GÜNEY İLÇESİ 118 / 100000 KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ 83 35 118 19 Haziran 2020 Cuma    
197 BALIKESİR BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ  DİNKÇİLER 750 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ  525 225 750 22 Haziran 2020 Pazartesi    
198 BALIKESİR BALIKESİR İLİ ALTIEYLÜL İLÇESİ 2300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1610 690 2.300 22 Haziran 2020 Pazartesi    
199 KAYSERİ KAYSERİ SARIOĞLAN 2. ETAP 230/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 161 69 230 22 Haziran 2020 Pazartesi    
200 BALIKESİR BALIKESİR İLİ  SUSURLUK İLÇESİ 200/ 100000 TOPLU KONUT PROJESİ 140 60 200 23 Haziran 2020 Salı    
201 BALIKESİR BALIKESİR İLİ BALYA İLÇESİ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ  70 30 100 23 Haziran 2020 Salı    
202 BURSA BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ 400/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 280 120 400 24 Haziran 2020 Çarşamba    
203 BURSA BURSA İLİ MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ 694 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ  486 208 694 24 Haziran 2020 Çarşamba    
204 ANKARA ANKARA ÇUBUK 500/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 350 150 500 24 Haziran 2020 Çarşamba    
205 ANKARA ANKARA GÜDÜL 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 24 Haziran 2020 Çarşamba    
206 BURSA BURSA İLİ  YENİŞEHİR İLÇESİ 200 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ   140 60 200 25 Haziran 2020 Perşembe    
207 BURSA BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ 800 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ (H.B.) 560 240 800 25 Haziran 2020 Perşembe    
208 BURSA BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ 500 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ  350 150 500 26 Haziran 2020 Cuma    
209 YALOVA YALOVA MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 210 90 300 26 Haziran 2020 Cuma    
210 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MAMUCA 2450/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 1715 735 2.450 26 Haziran 2020 Cuma    
211 KONYA KONYA ALTINEKİN 2. ETAP 204/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 143 61 204 29 Haziran 2020 Pazartesi    
212 KONYA KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 29 Haziran 2020 Pazartesi    
213 ISPARTA ISPARTA İLİ AKSU İLÇESİ 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 29 Haziran 2020 Pazartesi    
214 ISPARTA ISPARTA SÜTÇÜLER 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 29 Haziran 2020 Pazartesi    
215 KONYA KONYA EREĞLİ 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 30 Haziran 2020 Salı    
216 KONYA KONYA BEYŞEHİR HUĞLU 2. ETAP 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 70 30 100 30 Haziran 2020 Salı    
217 KONYA KONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR 300/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 30 Haziran 2020 Salı    
218 KONYA KONYA İLİ BEYŞEHİR İLÇESİ ÜZÜMLÜ 100/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 30 Haziran 2020 Salı    
219 YOZGAT YOZGAT ÇANDIR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 30 Haziran 2020 Salı    
220 YOZGAT YOZGAT SARAYKENT 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ  140 60 200 30 Haziran 2020 Salı    
221 AKSARAY AKSARAY MERKEZ PAŞACIK MAHALLESİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI 120/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 84 36 120 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
222 ANTALYA ANTALYA İLİ AKSEKİ İLÇESİ 3. ETAP 150/100000 KONUT YARPUZ MAHALLESİ TOPLU KONUT PROJESİ 105 45 150 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
223 AYDIN AYDIN ÇİNE 30 52 82 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
224 BATMAN BATMAN GERCÜŞ KAYAPINAR 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
225 BATMAN BATMAN İLİ SASON İLÇESİ 116/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ  82 34 116 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
226 BİNGÖL BİNGÖL YEDİSU 106/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ  70 36 106 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
227 BURSA BURSA İLİ ORHANELİ İLÇESİ 126/ 100000 KONUT TALEP PROJESİ 88 38 126 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
228 ÇANKIRI ÇANKIRI İLİ ELDİVAN İLÇESİ 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 66 28 94 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
229 ÇANKIRI ÇANKIRI İLİ ŞABANÖZÜ İLÇESİ 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
230 DENİZLİ DENİZLİ İLİ ACIPAYAM İLÇESİ 300 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 210 90 300 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
231 DENİZLİ DENİZLİ İLİ BAKLAN İLÇESİ 88  / 100000 KONUT SOSYAL KONUT PROJESİ 62 26 88 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
232 DENİZLİ DENİZLİ İLİ BEKİLLİ İLÇESİ 210 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ 147 63 210 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
233 ERZURUM ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİ 2. ETAP 142/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 46 96 142 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
234 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 35 15 50 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
235 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR İNÖNÜ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 70 30 100 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
236 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 70 30 100 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
237 ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR SARICAKAYA 100/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 70 30 100 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
238 GÜMÜŞHANE GÜMÜŞHANE ARZULARKABAKÖY 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 35 15 50 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
239 HATAY HATAY PAYAS 2. ETAP 800/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 560 240 800 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
240 KAYSERİ KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ GAZETECİLER CEMİYETİ 386/100000 KONUT KONUT TALEBİ 270 116 386 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
241 KAYSERİ KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ MİMARSİNAN MAHALLESİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 3. ETAP 434/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 304 130 434 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
242 KAYSERİ KAYSERİ VALİLİĞİ-OTOSANATKARLARI 4. ETAP 300/100000 KONUT  TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ (H.B) 210 90 300 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
243 KIRKLARELİ KIRKLARELİ PINARHİSAR İLÇESİ 200 / 100000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140 60 200 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
244 KİLİS KİLİS POLATELİ 94/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 66 28 94 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
245 KONYA KONYA İLİ EMİRGAZİ İLÇESİ 2. ETAP 200/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 140 60 200 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
246 MANİSA MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ 100 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ 70 30 100 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
247 MARDİN MARDİN İLİ YEŞİLLİ İLÇESİ 300/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 210 90 300 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
248 MARDİN MARDİN SAVUR 140 0 140 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
249 NİĞDE NİĞDE İLİ ÇİFTLİK İLÇESİ 3. ETAP 100/100000 KONUT  TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
250 SAKARYA SAKARYA ADAPAZARI ALANDÜZÜ 159/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 111 48 159 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
251 SİİRT SİİRT İLİ ERUH İLÇESİ 150/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 105 45 150 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
252 ŞANLIURFA ŞANLIURFA AKÇAKALE 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 350 150 500 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
253 ŞANLIURFA ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 500/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 350 150 500 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
254 ŞIRNAK ŞIRNAK BETTÜŞŞEBAP 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 35 15 50 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
255 ŞIRNAK ŞIRNAK ÇALIŞKAN 25/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 25 0 25 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
256 ŞIRNAK ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 35 15 50 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
257 ŞIRNAK ŞIRNAK KARALAR 50/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 35 15 50 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
258 ŞIRNAK ŞIRNAK UZUNGEÇİT 25/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 25 0 25 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
259 VAN VAN İLİ BAŞKALE İLÇESİ 200/100000 KONUT PROJESİ 140 60 200 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
260 VAN VAN İLİ ÇATAK İLÇESİ 100/100000 TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
261 YOZGAT YOZGAT DOĞANKENT 78 16 94 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.    
262 YOZGAT YOZGAT İLİ BOĞAZLAYAN İLÇESİ OVAKENT 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ 70 30 100 BAŞVURU SAYISI AZ OLDUĞUNDAN HAK SAHİBİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLMEYECEKTİR.  
 

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

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