TOKİ kura çekilişi 2020 ne zaman? İşte TOKİ sosyal konut projesi kura tarihi 2020

TOKİ kura çekilişi 2020 ne zaman? merak ediliyor. TOKİ konutlarına başvuran adaylar TOKİ sosyal konut projesi kura tarihini araştırmaya başladı. TOKİ konut projeleri için 16 Aralık'ta başlayan başvuru dönemi 15 Ocak'ta sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını duyurdu. En çok başvuru ise İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa projelerine yapıldı. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar kura tarihini araştırmaya başladı. TOKİ kura çekilişi 2020 ne zaman? yanıtı haberimizde..

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kuraların şubat ayında çekileceğini duyurdu. TOKİ kura çekilişi Şubat ayı içinde belirlenen tarihlerde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle TOKİ tarafından gerçekleştirilen “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek.

Türkiye genelinde inşa edilecek proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.

TOKİ 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek. Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihale sonrası kesinlik kazanacaktır.

TOKİ KONUT ÖDEMELERİ NASIL?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile sabit taksit ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.