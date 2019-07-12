TOKİ İzmir Ödemiş kura sonuç listesi! İzmir TOKİ kazananlar isim isim tam liste!

TOKİ İzmir Ödemiş kura sonuç listesi projeye başvuru yapan tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir TOKİ kazananlar isim isim tam liste açıklaması heyecanla bekleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 50 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 468 konutun hak belirleme kurası bugün çekiliyor. TOKİ İzmir Ödemiş projesindeki konutlar için, 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında başvurular toplanmıştı. Kuralar ise bugün saat 16:00’da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi’nde çekilecek. TOKİ İzmir Ödemiş kura sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizin detaylarında yer alacaktır.

TOKİ İZMİR ÖDEMİŞ KURA SONUÇ LİSTESİ!

TOKİ İzmir Ödemiş kura sonuç listesi henüz açıklanmadı. İzmir TOKİ kazananlar isim isim tam liste açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ İZMİR ÖDEMİŞ FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ İzmir Ödemiş projesinde yer alan 2 oda 1 salon dairelerin fiyatları 175 bin TL'den 3 oda 1 salon dairelerin fiyatları 265 bin TL'den başlangıç gösteriyor. Projedeki dairelerin taksit ödemeleri 583 TL'den başlıyor.

SÖZLEŞME İMZALANMASI:

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin Isparta Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Isparta il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ ISPARTA DEVİR VE OTURMA İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.