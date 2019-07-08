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08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:49:54 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:52:22

TOKİ Isparta kura sonucu! Isparta TOKİ Çünür Mahallesi kazananlar listesi!

TOKİ Isparta kura sonucu yoğun bir şekilde araştırlıyor. Isparta TOKİ Çünür Mahallesi kazananlar listesi tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Isparta Merkez Çünür Mahallesi Projesi kapsamında hayata geçirilen 300 adet konutun kurası bugün çekilecek. TOKİ Isparta projesinde 2 oda 1 slon ve 3 oda 1 salon daire seçenekleri bulunuyor. TOKİ Isparta projesindeki dairelerin büyüklükleri 75 metrekare ile 110 metrekare aralığında değişiklik gösteriyor. TOKİ Isparta kura sonucuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

TOKİ Isparta kura sonucu tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafndan heyecanla takip ediliyor. Isparta TOKİ Çünür Mahallesi kazananlar listesi haberimizin detaylarında yer alıyor. Toplamda 300 adet daireden meydana gelen TOKİ Isparta Çünür Mahallesi projesinde 2 oda 1 slon ve 3 oda 1 salon daire seçenekleri yer alıyor. Projedeki dairelerin alanları 75 metrekare ile 110 metrekare arasında değişiyor. TOKİ Isparta projesinde yer alan dairelerin fiyarları 142 bin 500 TL'den başlangıç gösteriyor. TOKİ Isparta kura sonucu ve kazananlar listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

TOKİ ISPARTA KURA SONUCU! 
TOKİ Isparta kura sonucu henüz açıklanmadı. TOKİ Isparta kura sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. Isparta TOKİ Çünür Mahallesi kazananlar listeside güncel olarak yer alacak. 

TOKİ ISPARTA KURA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ 

TOKİ ISPARTA KONUT FİYATLARI
TOKİ Isparta projesinde yer alan 2 oda 1 salon dairelerin fiyatları 142 bin 500 TL'den, 3 oda 1 salon dairelerin fiyatları 209 bin TL'den başlangıç gösteriyor. Projedeki dairelerin taksit ödemeleri ise tahmini olarak 475 TL'den başlayacak. 

SÖZLEŞME İMZALANMASI:
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin Isparta Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Isparta il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç)
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ ISPARTA DEVİR VE OTURMA İŞLEMLERİ

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

CAYMA HAKKI VAR MI?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

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