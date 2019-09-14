  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6913
  • Euro
    6,3238
  • Altın
    273,7990
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Eşinin 'korkuyorum’ diyerek uzaklaştırdığı kişiyi İmamoğlu BELTUR'a müdür yaptı Eşinin 'korkuyorum’ diyerek uzaklaştırdığı kişiyi İmamoğlu BELTUR'a müdür yaptı
Avrupa başkentleri mülteci alarmı verince Türkiye ile işbirliği yapmayı hatırladılar Avrupa başkentleri mülteci alarmı verince Türkiye ile işbirliği yapmayı hatırladılar
Terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki kampta ölen çocukların sayısı 2 kat arttı Terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki kampta ölen çocukların sayısı 2 kat arttı
Sömürge valisi Guaido'nun uyuşturucu baronlarıyla fotoğrafları çıktı Sömürge valisi Guaido'nun uyuşturucu baronlarıyla fotoğrafları çıktı
Muğla'da orman yangını çıktı Muğla'da orman yangını çıktı
UMH güçleri, darbeci Hafter'in ana operasyon merkezini vurdu UMH güçleri, darbeci Hafter'in ana operasyon merkezini vurdu
ABD'nin NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Harrigian: Türkiye, ittifak içinde inanılmaz derecede önemli ABD'nin NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Harrigian: Türkiye, ittifak içinde inanılmaz derecede önemli
Trump'tan darbeci Sisi'ye: En favori diktatörümsün Trump'tan darbeci Sisi'ye: En favori diktatörümsün
Tolgahan’ın zor anları Tolgahan’ın zor anları
Şöhret ağır geldi Şöhret ağır geldi
Nehir yeniden ekranda Nehir yeniden ekranda
İhanet değil inatlaşma İhanet değil inatlaşma
Alkışlanacak hareket Alkışlanacak hareket
Fiko için koşturuyor  Fiko için koşturuyor 
5 yıllık aşkı noktaladılar 5 yıllık aşkı noktaladılar
Şaşırtan değişim Şaşırtan değişim
Beyaz kuğu Beyaz kuğu
Cesetle 2 gün Cesetle 2 gün
Piyasalara faiz dopingi Piyasalara faiz dopingi
Sanayide çarklar dönüyor Sanayide çarklar dönüyor
TOKİ’den büyük kampanya TOKİ’den büyük kampanya
Emekliye 8.52 zam Emekliye 8.52 zam
TEKNOFEST’te Milli Uçak sürprizi  TEKNOFEST’te Milli Uçak sürprizi 
Annelere destek daha da artmalı Annelere destek daha da artmalı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 02:14:11

TOKİ’den büyük kampanya

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler için, TOKİ’nin düzenlediği yüzde 22 indirim kampanyasına başvurular 23 Eylül’de başlıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlediği indirim kampanyasının bu sene ikincisini devreye alıyor.

YÜZDE 22 FIRSATI

Vatandaşların beklentileri üzerine 2019 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini belirten TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bu kampanyada da indirim oranının yüzde 22 olduğunu dile getirdi. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde, yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. 

ŞARTLAR NELER? 

Kampanyadan satışları 2018’in Haziran ayının 30. gününe kadar vadeli olarak idareden konut ve işyeri satın almış olup, geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2018’den önce başlamış konut ve işyerleri alıcıları yararlanabilecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ