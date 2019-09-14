TOKİ’den büyük kampanya

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlediği indirim kampanyasının bu sene ikincisini devreye alıyor.

YÜZDE 22 FIRSATI

Vatandaşların beklentileri üzerine 2019 yılı için indirim kampanyasının ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini belirten TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bu kampanyada da indirim oranının yüzde 22 olduğunu dile getirdi. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde, yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

ŞARTLAR NELER?

Kampanyadan satışları 2018’in Haziran ayının 30. gününe kadar vadeli olarak idareden konut ve işyeri satın almış olup, geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2018’den önce başlamış konut ve işyerleri alıcıları yararlanabilecek.